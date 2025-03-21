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ВС России вышли на окраины Веселого, заявил Рогов
ВС России вышли на окраины Веселого, заявил Рогов - РИА Новости, 21.03.2025
ВС России вышли на окраины Веселого, заявил Рогов
Российские войска вошли на окраины села Веселое на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, начались... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T07:03:00+03:00
2025-03-21T07:03:00+03:00
2025-03-21T07:03:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Российские войска вошли на окраины села Веселое на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, начались бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись северо-западнее Днепроэнергии и зашли на южные окраины Веселого. Начались бои за освобождение села", - сказал Рогов. Веселое находится на западе ДНР, северо-западнее Днепроэнергии, Скудного и Великой Новоселки, которые ранее были освобождены российскими войсками, о чем сообщало Минобороны РФ.
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Владимир Рогов
ВС России вышли на окраины Веселого, заявил Рогов
Рогов: ВС России вышли на окраины веселого и движутся к Днепропетровской области