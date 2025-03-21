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ВС России отбили контратаки ВСУ у границы Запорожской области, заявил Рогов
ВС России отбили контратаки ВСУ у границы Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 21.03.2025
ВС России отбили контратаки ВСУ у границы Запорожской области, заявил Рогов
Российские войска отбили несколько попыток контратак в районе запорожского села Новодаровка - на стыке российских регионов ДНР и Запорожской области с... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T06:08:00+03:00
2025-03-21T06:08:00+03:00
2025-03-21T06:08:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Российские войска отбили несколько попыток контратак в районе запорожского села Новодаровка - на стыке российских регионов ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины, в ответ пошли вперед и закрепились на новых позициях, углубившись в оборону ВСУ более чем на 1,5 километра, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Враг предпринял несколько попыток контратак в районе Новодаровки, которые были отбиты нашими бойцами. Уничтожено около двух десятков боевиков ВСУ", - сказал Рогов. Село Новодаровка находится на северо-западе Запорожской области. При этом, по его словам, в ответ на вылазку противника российские бойцы пошли вперед, уничтожили вражеский "опорник", закрепились на новых позициях и углубились в оборону ВСУ более чем на 1,5 километра. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006356131.html
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России отбили контратаки ВСУ у границы Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: российские войска отбили контратаки ВСУ у границы Запорожской области