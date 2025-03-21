https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006355862.html

Экипаж Ка-52М нанес удар по боевикам ВСУ в Курской области

Экипаж Ка-52М нанес удар по боевикам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.03.2025

Экипаж Ка-52М нанес удар по боевикам ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по личному составу и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T05:15:00+03:00

2025-03-21T05:15:00+03:00

2025-03-21T05:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по личному составу и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ. "После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006355718.html

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)