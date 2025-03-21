https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006355718.html

Бойцы ВДВ в Курской области активно используют квадроциклы

Бойцы ВДВ в Курской области активно используют квадроциклы - РИА Новости, 21.03.2025

Бойцы ВДВ в Курской области активно используют квадроциклы

Военнослужащие ВДВ на передовой в Курской области для обеспечения снабжения, доставки и эвакуации личного состава активно применяют квадроциклы, сообщили в... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T05:13:00+03:00

2025-03-21T05:13:00+03:00

2025-03-21T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

курская область

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Военнослужащие ВДВ на передовой в Курской области для обеспечения снабжения, доставки и эвакуации личного состава активно применяют квадроциклы, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащими ВДВ, выполняющими задачи в курском приграничье, активно применяются квадроциклы. Эти транспортные средства, отличающиеся высокой скоростью и проходимостью, используются как на поле боя, так и в тылу. Они помогают повысить мобильность подразделений в бою и решают вопросы снабжения", - сказали там. Квадроциклы, как пояснили в ведомстве, используются в качестве многоцелевого легкого скоростного транспорта, который позволяет решать различные задачи. Среди них - снабжение, доставка провизии, воды, вещей первой необходимости и боекомплекта бойцам непосредственно на передний край. Также с помощью такого транспорта осуществляется оперативная доставка и высадка десанта, эвакуация раненых из зоны боевых действий. Основное преимущество мототранспорта - высокая скорость и маневренность как на шоссе, так и по пересеченной местности. Благодаря этому мототехника может быстрее преодолевать заданный маршрут и уклоняться от обстрела. Для подразделений ВДВ также важны малые габариты. Квадроцикл или мотоцикл имеет больше шансов незамеченным пройти по маршруту, что особенно ценно при работе на линии боевого соприкосновения или в ближнем тылу. В некоторых ситуациях скорость и маневренность становятся своего рода защитой. Бойцы на квадроциклах имеют шанс уйти из-под артиллерийского обстрела, либо уклониться от FPV-беспилотника.

https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006355605.html

https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006355437.html

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безопасность, технологии, курская область, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)