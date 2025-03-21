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Танкисты "Днепра" подавляют огневые точки ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006355605.html
Танкисты "Днепра" подавляют огневые точки ВСУ в Запорожской области
Танкисты "Днепра" подавляют огневые точки ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 21.03.2025
Танкисты "Днепра" подавляют огневые точки ВСУ в Запорожской области
Экипажи танковых подразделений группировки войск "Днепр" на постоянной основе подавляют огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T05:11:00+03:00
2025-03-21T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Экипажи танковых подразделений группировки войск "Днепр" на постоянной основе подавляют огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщил журналистам командир танка с позывным "Ветер". "На участке фронта нет опорных пунктов противника, которые не пристреляны и не разбираются на регулярной основе. То есть два, три, четыре выезда за день", - сказал он. По его словам, группировка войск "Днепр" продолжает выполнение боевых задач на запорожском направлении, демонстрируя высокую эффективность и профессионализм.
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Танкисты "Днепра" подавляют огневые точки ВСУ в Запорожской области

Командир Ветер: танкисты поражают огневые точки ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Экипажи танковых подразделений группировки войск "Днепр" на постоянной основе подавляют огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщил журналистам командир танка с позывным "Ветер".
"На участке фронта нет опорных пунктов противника, которые не пристреляны и не разбираются на регулярной основе. То есть два, три, четыре выезда за день", - сказал он.
По его словам, группировка войск "Днепр" продолжает выполнение боевых задач на запорожском направлении, демонстрируя высокую эффективность и профессионализм.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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