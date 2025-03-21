https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006355437.html

Сахалинцы эвакуировали с фронта 14 единиц трофейной техники

Сахалинцы эвакуировали с фронта 14 единиц трофейной техники - РИА Новости, 21.03.2025

Сахалинцы эвакуировали с фронта 14 единиц трофейной техники

Сахалинские военнослужащие 39 гвардейской мотострелковой бригады 68 армейского корпуса эвакуировали из зоны боевых действий на южно-донецком направлении 14... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T05:08:00+03:00

2025-03-21T05:08:00+03:00

2025-03-21T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Сахалинские военнослужащие 39 гвардейской мотострелковой бригады 68 армейского корпуса эвакуировали из зоны боевых действий на южно-донецком направлении 14 единиц трофейной техники, передает корреспондент РИА Новости. Среди трофеев большинство бронированных машин иностранного производства, таких как американские Maxxpro, М113, французские БТР Renault, британские БТР Mastiff и FV-103, а также украинский бронеавтомобиль "Козак". "С южно-донецкого направления эвакуируем технику, такую как MaxxPro, М113, БТРы французские, в данный момент Renault, Баги Мангустин, британская FV103 - машина медицинская, для эвакуации раненых. Всего 14 единиц", - рассказал РИА Новости командир ремонтной роты 39 гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Механик". По его словам, в процесс эвакуации начинается, в первую очередь, с технической разведки и отработки местности с помощью БПЛА, определения маршрута эвакуации, инженерной разведки эвакуируемой техники. В завершении - этап эвакуации на тягачах. "Сами механики и водители, если есть такая возможность, - экипаж своими ногами проходит до данной эвакуируемой техники, проделывает маршрут, смотрят саму дорогу", - добавил "Механик". Как пояснил собеседник, эвакуация проходит ежедневно. Время эвакуации выбирается в зависимости от действий противника. То есть эвакуация проходит когда противник отвлечен на других участках боевых действий и не находится в режиме ожидания эвакуации трофейной техники силами ВС РФ. "Да, много трудностей при эвакуации возникает. В первую очередь это воздействие противника FPV-дронами, артиллерией", - уточняет военнослужащий. Как рассказал "Механик", вся эвакуированная иностранная техника представляет собой сложные экземпляры бронированной техники, имеющие в свою очередь ряд недостатков. Большой вес машин, тяжелая трансмиссия и ходовая часть, в связи с этим невозможность ремонта в полевых или боевых условиях. Для её восстановления необходимы большие трудозатраты и достаточно большое количество человеко-часов. Многие экземпляры иностранной техники будут отправлены для исследования её вооружения и тактико-технических характеристик. "Ребята моего подразделения, а именно эвакуационный взвод - профессионалы своего дела, они занимаются уже непосредственно своим делом уже на протяжении всего проведения специальной военной операции. Все уже тонкости они своего дела знают и выполняют задачу так, как положено", - сказал в завершении командир роты.

https://ria.ru/20250321/razvedchiki-2006355035.html

https://ria.ru/20250320/vojska-2006339059.html

https://ria.ru/20250320/raschety-2006110873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф