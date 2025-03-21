https://ria.ru/20250321/sk-2006427902.html

ВСУ подорвали газораспределительную станцию "Суджа"

ВСУ подорвали газораспределительную станцию "Суджа" - РИА Новости, 21.03.2025

ВСУ подорвали газораспределительную станцию "Суджа"

ВСУ целенаправленно подорвали газораспределительную станцию "Суджа", сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. РИА Новости, 21.03.2025

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ВСУ целенаправленно подорвали газораспределительную станцию "Суджа", сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко."Возбуждено уголовное дело в связи с подрывом военнослужащими ВФУ газораспределительной станции "Суджа", — сказала она.Дело возбудили по статье о теракте, инцидентом занимается Главное военное следственное управление СК.Как установило следствие, 20 марта украинские боевики, незаконно вторгшиеся на территорию России, произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа", в результате чего объект получил значительные повреждения.Во время предварительного следствия установят и привлекут к ответственности всех причастных к этому преступлению, подчеркнули в СК.При взрыве нет пострадавших и погибших среди гражданского населения, уточнил РИА Новости представитель экстренных служб. Он добавил, что специалисты уже приступили к оценке последствий террористического акта.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подрыв газораспределительной станции "Суджа" показал, насколько можно верить словам Владимира Зеленского и членов его команды.Во вторник президент России Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. По словам пресс-службы Кремля, они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений. Среди прочего Путин положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.При этом всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима и это вызывает озабоченность.Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.

https://ria.ru/20250321/miroshnik-2006430620.html

https://ria.ru/20250320/provokatsiya-2006208453.html

https://ria.ru/20250321/sk-2006375008.html

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вооруженные силы украины, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)