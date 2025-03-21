https://ria.ru/20250321/sk-2006427902.html
ВСУ подорвали газораспределительную станцию "Суджа"
ВСУ подорвали газораспределительную станцию "Суджа" - РИА Новости, 21.03.2025
ВСУ подорвали газораспределительную станцию "Суджа"
ВСУ целенаправленно подорвали газораспределительную станцию "Суджа", сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T12:30:00+03:00
2025-03-21T12:30:00+03:00
2025-03-21T13:25:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ВСУ целенаправленно подорвали газораспределительную станцию "Суджа", сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко."Возбуждено уголовное дело в связи с подрывом военнослужащими ВФУ газораспределительной станции "Суджа", — сказала она.Дело возбудили по статье о теракте, инцидентом занимается Главное военное следственное управление СК.Как установило следствие, 20 марта украинские боевики, незаконно вторгшиеся на территорию России, произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа", в результате чего объект получил значительные повреждения.Во время предварительного следствия установят и привлекут к ответственности всех причастных к этому преступлению, подчеркнули в СК.При взрыве нет пострадавших и погибших среди гражданского населения, уточнил РИА Новости представитель экстренных служб. Он добавил, что специалисты уже приступили к оценке последствий террористического акта.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подрыв газораспределительной станции "Суджа" показал, насколько можно верить словам Владимира Зеленского и членов его команды.Во вторник президент России Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. По словам пресс-службы Кремля, они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений. Среди прочего Путин положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.При этом всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима и это вызывает озабоченность.Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
https://ria.ru/20250321/miroshnik-2006430620.html
https://ria.ru/20250320/provokatsiya-2006208453.html
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вооруженные силы украины, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ подорвали газораспределительную станцию "Суджа"
СК: ВСУ подорвали газораспределительную станцию "Суджа"
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ВСУ целенаправленно подорвали газораспределительную станцию "Суджа", сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«
"Возбуждено уголовное дело в связи с подрывом военнослужащими ВФУ газораспределительной станции "Суджа", — сказала она.
Дело возбудили по статье о теракте, инцидентом занимается Главное военное следственное управление СК
.
Как установило следствие, 20 марта украинские боевики, незаконно вторгшиеся на территорию России
, произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа", в результате чего объект получил значительные повреждения.
Во время предварительного следствия установят и привлекут к ответственности всех причастных к этому преступлению, подчеркнули в СК.
При взрыве нет пострадавших и погибших среди гражданского населения, уточнил РИА Новости представитель экстренных служб. Он добавил, что специалисты уже приступили к оценке последствий террористического акта.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подрыв газораспределительной станции "Суджа" показал, насколько можно верить словам Владимира Зеленского и членов его команды.
Прокачка газа через станцию "Суджа" продолжалась до начала этого года, когда она прекратилась из-за отказа Киева продлить договор о транзите. Этот маршрут оставался последним для поставок газа из России через Украину в Европу.
Во вторник президент России Владимир Путин
побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. По словам пресс-службы Кремля, они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений. Среди прочего Путин положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
При этом всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае
, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".
Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима и это вызывает озабоченность.
Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины
.