Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области задержали начальника ГАИ - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 21.03.2025 (обновлено: 12:10 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/sk-2006405764.html
Во Владимирской области задержали начальника ГАИ
Во Владимирской области задержали начальника ГАИ - РИА Новости, 21.03.2025
Во Владимирской области задержали начальника ГАИ
Начальник Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России "Ковровский" и подчиненный ему руководитель регистрационно-экзаменационного отдела, подозреваемые РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:21:00+03:00
2025-03-21T12:10:00+03:00
происшествия
россия
владимирская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006425027_2:0:1906:1071_1920x0_80_0_0_97f981f5b5a6499b5209ab6c1809f9d0.jpg
РЯЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. Начальник Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России "Ковровский" и подчиненный ему руководитель регистрационно-экзаменационного отдела, подозреваемые в превышении полномочий, задержаны во Владимирской области, сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по региону. "В первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Владимирской области во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГАИ МО МВД России "Ковровский" и подчиненного ему начальника РЭО ГАИ по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 26 января 2024 года они организовали незаконную сдачу подставным лицом экзамена за гражданина, ранее лишенного права управления транспортным средством. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Как уточнила журналистам пресс-служба УМВД по Владимирской области, факт противоправной деятельности выявлен оперативниками собственной безопасности управления совместно с региональным УФСБ. "При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке", - отмечает полиция.
https://ria.ru/20241213/sud-1989111386.html
https://ria.ru/20240916/sud-1972879859.html
россия
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006425027_240:0:1668:1071_1920x0_80_0_0_f701fb99f36e54ad32adacc90a11a904.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владимирская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владимирская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владимирской области задержали начальника ГАИ

СК: во Владимирской области задержали начальника ГАИ

© СУ СК России по Владимирской области/TelegramНачальник Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России "Ковровский" и руководитель регистрационно-экзаменационного отдела задержаны во Владимирской области
Начальник Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России Ковровский и руководитель регистрационно-экзаменационного отдела задержаны во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© СУ СК России по Владимирской области/Telegram
Начальник Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России "Ковровский" и руководитель регистрационно-экзаменационного отдела задержаны во Владимирской области
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. Начальник Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России "Ковровский" и подчиненный ему руководитель регистрационно-экзаменационного отдела, подозреваемые в превышении полномочий, задержаны во Владимирской области, сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по региону.
"В первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Владимирской области во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГАИ МО МВД России "Ковровский" и подчиненного ему начальника РЭО ГАИ по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
Валерий Янин в суде - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Главу Минздрава Владимирской области арестовали за присвоение средств
13 декабря 2024, 17:32
По версии следствия, 26 января 2024 года они организовали незаконную сдачу подставным лицом экзамена за гражданина, ранее лишенного права управления транспортным средством.
Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Как уточнила журналистам пресс-служба УМВД по Владимирской области, факт противоправной деятельности выявлен оперативниками собственной безопасности управления совместно с региональным УФСБ.
"При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке", - отмечает полиция.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Москве возбудили дело против конвоиров по делу о превышении полномочий
16 сентября 2024, 04:15
 
ПроисшествияРоссияВладимирская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала