https://ria.ru/20250321/sk-2006405764.html

Во Владимирской области задержали начальника ГАИ

Во Владимирской области задержали начальника ГАИ - РИА Новости, 21.03.2025

Во Владимирской области задержали начальника ГАИ

Начальник Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России "Ковровский" и подчиненный ему руководитель регистрационно-экзаменационного отдела, подозреваемые РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T11:21:00+03:00

2025-03-21T11:21:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. Начальник Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России "Ковровский" и подчиненный ему руководитель регистрационно-экзаменационного отдела, подозреваемые в превышении полномочий, задержаны во Владимирской области, сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по региону. "В первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Владимирской области во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГАИ МО МВД России "Ковровский" и подчиненного ему начальника РЭО ГАИ по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 26 января 2024 года они организовали незаконную сдачу подставным лицом экзамена за гражданина, ранее лишенного права управления транспортным средством. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Как уточнила журналистам пресс-служба УМВД по Владимирской области, факт противоправной деятельности выявлен оперативниками собственной безопасности управления совместно с региональным УФСБ. "При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке", - отмечает полиция.

https://ria.ru/20241213/sud-1989111386.html

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происшествия, россия, владимирская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)