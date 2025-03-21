https://ria.ru/20250321/sk-2006403436.html
В Приангарье сотрудницу полиции обвинили в организации незаконной миграции
В Приангарье сотрудницу полиции обвинили в организации незаконной миграции - РИА Новости, 21.03.2025
В Приангарье сотрудницу полиции обвинили в организации незаконной миграции
Обвинение в организации незаконной миграции и взяточничестве предъявлено инспектору отдела по вопросам миграции МВД РФ города Тулуна, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:11:00+03:00
2025-03-21T11:11:00+03:00
2025-03-21T11:11:00+03:00
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ИРКУТСК, 21 мар - РИА Новости. Обвинение в организации незаконной миграции и взяточничестве предъявлено инспектору отдела по вопросам миграции МВД РФ города Тулуна, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Уголовные дела возбуждены в Тулуне по материалам УФСБ России по Иркутской области и подразделения собственной безопасности регионального главка МВД. "Сотруднице полиции предъявлено обвинение в организации незаконной миграции и взяточничестве. Обвиняемая систематически лично получала взятки от неофициального работодателя мигрантов за внесение недостоверных сведений в единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета МВД России, а также за снабжение иностранцев соответствующими документами", - говорится в сообщении. Уточняется, что обвинение за дачу взятки также предъявлено взяткодателю. Проводятся следственные действия, по местам жительства фигурантов проведены обыски.
https://ria.ru/20250310/kuzbass-2003990381.html
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происшествия, россия, иркутская область, тулун
Происшествия, Россия, Иркутская область, Тулун
В Приангарье сотрудницу полиции обвинили в организации незаконной миграции
СК: в Приангарье сотрудницу полиции обвинили в организации незаконной миграции