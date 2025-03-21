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СК завершил дело командира ВСУ, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе

СК завершил дело командира ВСУ, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе - РИА Новости, 21.03.2025

СК завершил дело командира ВСУ, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе

Российские следователи завершили расследование уголовного дела против командира ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, приказавшего обстрелять пляж в... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:29:00+03:00

2025-03-21T09:29:00+03:00

2025-03-21T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовного дела против командира ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе, сообщили в пресс-службе СК РФ. "Дается правовая оценка и действиям лиц, причастных к ударам по гражданской инфраструктуре с использованием западных оперативно-тактических ракетных комплексов. По одному из таких уголовных дел расследование завершено – обвинение заочно предъявлено командиру 19-й ракетной бригады ВФУ Ростиславу Карпуше", - сказали в ведомстве. По данным следствия, 23 июня 2024 года он отдал подчиненным военнослужащим приказ об обстреле пляжа Черноморского побережья в Севастополе, в результате попадания снаряда и разрыва кассетных боеприпасов погибли мирные граждане, в том числе двое детей, 129 человек получили ранения различной степени тяжести. Карпуша объявлен в международный розыск, заочно арестован.

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севастополь, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), безопасность