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СК завершил дело командира ВСУ, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе - РИА Новости, 21.03.2025
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09:29 21.03.2025 (обновлено: 12:30 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/sk-2006376911.html
СК завершил дело командира ВСУ, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе
СК завершил дело командира ВСУ, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе - РИА Новости, 21.03.2025
СК завершил дело командира ВСУ, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе
Российские следователи завершили расследование уголовного дела против командира ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, приказавшего обстрелять пляж в... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:29:00+03:00
2025-03-21T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
вооруженные силы украины
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безопасность
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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовного дела против командира ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе, сообщили в пресс-службе СК РФ. "Дается правовая оценка и действиям лиц, причастных к ударам по гражданской инфраструктуре с использованием западных оперативно-тактических ракетных комплексов. По одному из таких уголовных дел расследование завершено – обвинение заочно предъявлено командиру 19-й ракетной бригады ВФУ Ростиславу Карпуше", - сказали в ведомстве. По данным следствия, 23 июня 2024 года он отдал подчиненным военнослужащим приказ об обстреле пляжа Черноморского побережья в Севастополе, в результате попадания снаряда и разрыва кассетных боеприпасов погибли мирные граждане, в том числе двое детей, 129 человек получили ранения различной степени тяжести. Карпуша объявлен в международный розыск, заочно арестован.
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севастополь, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
СК завершил дело командира ВСУ, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе

СК завершил дело Карпуши, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе

© Фото : соцсетиРостислав Карпуша
Ростислав Карпуша - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : соцсети
Ростислав Карпуша. Архивное фото
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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовного дела против командира ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Дается правовая оценка и действиям лиц, причастных к ударам по гражданской инфраструктуре с использованием западных оперативно-тактических ракетных комплексов. По одному из таких уголовных дел расследование завершено – обвинение заочно предъявлено командиру 19-й ракетной бригады ВФУ Ростиславу Карпуше", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, 23 июня 2024 года он отдал подчиненным военнослужащим приказ об обстреле пляжа Черноморского побережья в Севастополе, в результате попадания снаряда и разрыва кассетных боеприпасов погибли мирные граждане, в том числе двое детей, 129 человек получили ранения различной степени тяжести.
Карпуша объявлен в международный розыск, заочно арестован.
Павло Розлач - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
СК раскрыл, кто стоит за обстрелами Курской области запрещенными снарядами
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Безопасность
 
 
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