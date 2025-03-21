https://ria.ru/20250321/sk-2006375008.html

Киев пытался устроить ядерный теракт ударом по Курской АЭС, заявили в СК

Киев пытался устроить ядерный теракт ударом по Курской АЭС, заявили в СК - РИА Новости, 21.03.2025

Киев пытался устроить ядерный теракт ударом по Курской АЭС, заявили в СК

Российские следователи зафиксировали попытку ядерного терроризма со стороны киевского режима после атаки ВСУ по территории Курской АЭС, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:18:00+03:00

2025-03-21T09:18:00+03:00

2025-03-21T11:17:00+03:00

россия

мария захарова

курская аэс

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 21 мар — РИА Новости. Российские следователи зафиксировали попытку ядерного терроризма со стороны киевского режима после атаки ВСУ по территории Курской АЭС, сообщили в пресс-службе СК. "Также зафиксирован факт совершения со стороны киевского режима попытки ядерного терроризма путем атаки территории Курской АЭС, повлекшей повреждение хранилища отработанного ядерного топлива. Устанавливаются причастные", — сказали в ведомстве.СК устанавливает причастных к преступлению.В конце октября 2023-го официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ВСУ атаковали Курскую АЭС тремя БПЛА, один из них, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции.Как рассказывал в ноябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции. Украинское командование выделило на операцию по захвату АЭС 20 тысяч военных, 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии и пять РСЗО, но потерпело неудачу.

https://ria.ru/20241225/montazhnik-1991126485.html

https://ria.ru/20241004/peskov-1976340407.html

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россия, мария захарова, курская аэс, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), безопасность