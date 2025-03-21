https://ria.ru/20250321/sk-2006373364.html
СК обвинил восемь командиров ВСУ в нападении на Курскую область
СК обвинил восемь командиров ВСУ в нападении на Курскую область - РИА Новости, 21.03.2025
СК обвинил восемь командиров ВСУ в нападении на Курскую область
Российские следователи заочно обвинили восемь украинских командиров, участвовавших в нападении на Курскую область, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:12:00+03:00
2025-03-21T09:12:00+03:00
2025-03-21T09:12:00+03:00
происшествия
курская область
россия
курск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Российские следователи заочно обвинили восемь украинских командиров, участвовавших в нападении на Курскую область, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Глава СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Курске, на котором ему доложили, что с 2022 года в результате преступлений украинских боевиков погибли 167 мирных жителей Курской области, 500 человек получили ранения. Разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры. По фактам этих и других преступлений возбуждено 736 дел. "Заочно предъявлено обвинение восьми командирам бригад ВСУ, участвовавшим в нападении на Курскую область", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250321/svo-2006165642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, россия, курск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Россия, Курск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК обвинил восемь командиров ВСУ в нападении на Курскую область
СК заочно обвинил восемь командиров ВСУ по делу о нападении на Курскую область