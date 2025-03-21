https://ria.ru/20250321/sk-2006373364.html

СК обвинил восемь командиров ВСУ в нападении на Курскую область

СК обвинил восемь командиров ВСУ в нападении на Курскую область - РИА Новости, 21.03.2025

СК обвинил восемь командиров ВСУ в нападении на Курскую область

Российские следователи заочно обвинили восемь украинских командиров, участвовавших в нападении на Курскую область, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:12:00+03:00

2025-03-21T09:12:00+03:00

2025-03-21T09:12:00+03:00

происшествия

курская область

россия

курск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Российские следователи заочно обвинили восемь украинских командиров, участвовавших в нападении на Курскую область, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Глава СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Курске, на котором ему доложили, что с 2022 года в результате преступлений украинских боевиков погибли 167 мирных жителей Курской области, 500 человек получили ранения. Разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры. По фактам этих и других преступлений возбуждено 736 дел. "Заочно предъявлено обвинение восьми командирам бригад ВСУ, участвовавшим в нападении на Курскую область", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250321/svo-2006165642.html

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россия

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Варвара Скокшина

происшествия, курская область, россия, курск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины