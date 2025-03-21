https://ria.ru/20250321/siyanie-2006607624.html

В Калининградской области наблюдают полярное сияние

В Калининградской области наблюдают полярное сияние - РИА Новости, 21.03.2025

В Калининградской области наблюдают полярное сияние

Полярное сияние наблюдают жители Калининградской области, фиксируются благоприятные параметры геомагнитного возмущения, сообщает Telegram-канал "Погода и... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T23:53:00+03:00

2025-03-21T23:53:00+03:00

2025-03-21T23:53:00+03:00

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 21 мар - РИА Новости. Полярное сияние наблюдают жители Калининградской области, фиксируются благоприятные параметры геомагнитного возмущения, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области". Фотографиями полярного сияния калининградцы делятся в соцсетях и Telegram-каналах. "Фиксируются благоприятные параметры геомагнитного возмущения для полярного сияния в средних широтах... Параметры напряжённости очень высокие", - говорится в сообщении. Отмечается, что небо ясное практически над всей Калининградской областью, небольшой участок облаков сейчас только вдоль линии побережья. В течение ближайшего времени сияние будет становиться более ярким. "Ориентация магнитного поля "Bz" уходит в минус - сейчас сияние будет разгораться. Следите за северным горизонтом! Продолжает разгораться дуга полярного сияния: видны зелёные и ярко-бордовые лучи!" - уточнили эксперты.

https://ria.ru/20250310/nauka-2003604307.html

https://ria.ru/20250108/puteshestviya-1991548982.html

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калининградская область, россия