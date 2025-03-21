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В России введут единую систему идентификации беспилотников по нацпроектам - РИА Новости, 21.03.2025
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14:21 21.03.2025 (обновлено: 14:23 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/sistema-2006462635.html
В России введут единую систему идентификации беспилотников по нацпроектам
В России введут единую систему идентификации беспилотников по нацпроектам - РИА Новости, 21.03.2025
В России введут единую систему идентификации беспилотников по нацпроектам
Работа по внедрению единой системы идентификации беспилотных воздушных судов будет вестись в рамках национальных проектов, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:21:00+03:00
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россия
владимир путин
михаил мишустин
дмитрий баканов
роскосмос
технологии
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Работа по внедрению единой системы идентификации беспилотных воздушных судов будет вестись в рамках национальных проектов, сообщается на сайте Кремля. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года. Отмечается, что кабмину совместно с госкорпорацией "Роскосмос", автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" и при участии заинтересованных организаций в целях координации использования воздушного пространства и околоземного космического пространства, в том числе на международном уровне, обеспечить включение в национальные проекты "Беспилотные авиационные системы", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", национальный проект по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года и дополнительное финансирование мероприятий, "направленных на создание и внедрение в Российской Федерации при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти единой системы идентификации беспилотных воздушных судов, используемых в интересах российской экономики, предусмотрев возможность определения в режиме реального времени принадлежности беспилотных воздушных судов при помощи данной системы". Срок исполнения - 1 июня 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006461600.html
https://ria.ru/20250321/putin--2006461500.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий баканов, роскосмос, технологии
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Технологии
В России введут единую систему идентификации беспилотников по нацпроектам

Работу по единой системе идентификации беспилотников будут вести по нацпроектам

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДрон
Дрон - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Работа по внедрению единой системы идентификации беспилотных воздушных судов будет вестись в рамках национальных проектов, сообщается на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года.
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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Вчера, 14:18
Отмечается, что кабмину совместно с госкорпорацией "Роскосмос", автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" и при участии заинтересованных организаций в целях координации использования воздушного пространства и околоземного космического пространства, в том числе на международном уровне, обеспечить включение в национальные проекты "Беспилотные авиационные системы", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", национальный проект по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года и дополнительное финансирование мероприятий, "направленных на создание и внедрение в Российской Федерации при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти единой системы идентификации беспилотных воздушных судов, используемых в интересах российской экономики, предусмотрев возможность определения в режиме реального времени принадлежности беспилотных воздушных судов при помощи данной системы".
Срок исполнения - 1 июня 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Путин дал поручение по вопросу офиса по развитию беспилотных авиасистем
Вчера, 14:18
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинДмитрий БакановРоскосмосТехнологии
 
 
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