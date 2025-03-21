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США не планируют отменять санкции против Сирии - РИА Новости, 21.03.2025
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21:52 21.03.2025 (обновлено: 21:53 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/siriya-2006594276.html
США не планируют отменять санкции против Сирии
США не планируют отменять санкции против Сирии - РИА Новости, 21.03.2025
США не планируют отменять санкции против Сирии
США пока не планируют менять санкционный режим в отношении Сирии, но оценивают ситуацию там для определения будущей политики в отношении Дамаска, заявила... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T21:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. США пока не планируют менять санкционный режим в отношении Сирии, но оценивают ситуацию там для определения будущей политики в отношении Дамаска, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Динамика санкций не изменилась, и на данный момент нет планов ее менять", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о возможности снижения санкционного давления на Сирию со стороны США. Брюс добавила, что, несмотря на сохранение санкционного режима, США ввели генеральную лицензию, которая позволяет проводить финансовые операции в гуманитарных целях. По ее словам, Вашингтон мониторит ситуацию в Сирии для определения будущей политики в отношении Дамаска.
https://ria.ru/20250320/putin-2006178213.html
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сирия
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в мире, сша, сирия, дамаск (город)
В мире, США, Сирия, Дамаск (город)
США не планируют отменять санкции против Сирии

Представитель Госдепа Брюс: США пока не планируют отменять санкции против Сирии

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. США пока не планируют менять санкционный режим в отношении Сирии, но оценивают ситуацию там для определения будущей политики в отношении Дамаска, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
"Динамика санкций не изменилась, и на данный момент нет планов ее менять", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о возможности снижения санкционного давления на Сирию со стороны США.
Брюс добавила, что, несмотря на сохранение санкционного режима, США ввели генеральную лицензию, которая позволяет проводить финансовые операции в гуманитарных целях. По ее словам, Вашингтон мониторит ситуацию в Сирии для определения будущей политики в отношении Дамаска.
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