https://ria.ru/20250321/siriya-2006594276.html
США не планируют отменять санкции против Сирии
США не планируют отменять санкции против Сирии - РИА Новости, 21.03.2025
США не планируют отменять санкции против Сирии
США пока не планируют менять санкционный режим в отношении Сирии, но оценивают ситуацию там для определения будущей политики в отношении Дамаска, заявила... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T21:52:00+03:00
2025-03-21T21:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. США пока не планируют менять санкционный режим в отношении Сирии, но оценивают ситуацию там для определения будущей политики в отношении Дамаска, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Динамика санкций не изменилась, и на данный момент нет планов ее менять", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о возможности снижения санкционного давления на Сирию со стороны США. Брюс добавила, что, несмотря на сохранение санкционного режима, США ввели генеральную лицензию, которая позволяет проводить финансовые операции в гуманитарных целях. По ее словам, Вашингтон мониторит ситуацию в Сирии для определения будущей политики в отношении Дамаска.
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в мире, сша, сирия, дамаск (город)
В мире, США, Сирия, Дамаск (город)
США не планируют отменять санкции против Сирии
Представитель Госдепа Брюс: США пока не планируют отменять санкции против Сирии