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Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию в Сирии - РИА Новости, 21.03.2025
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17:33 21.03.2025 (обновлено: 17:50 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/siriya-2006548145.html
Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию в Сирии
Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию в Сирии - РИА Новости, 21.03.2025
Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин и Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре отметили важность обеспечения единства, суверенитета и... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T17:33:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре отметили важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, сообщает пресс-служба Кремля. Президент России Владимир Путин и эмир Государства Катар Тамим Бен Хамад Аль Тани провели телефонный разговор в пятницу вечером. "При обмене мнениями о ситуации в Сирии с обеих сторон отмечена важность обеспечения ее единства, суверенитета и территориальной целостности. Россия и Катар будут и далее взаимодействовать в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в стране в нынешний переходный период, оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу", - говорится в сообщении.
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в мире, цены на нефть, россия, сирия, катар, владимир путин, тамим бен хамад аль тани
В мире, Цены на нефть, Россия, Сирия, Катар, Владимир Путин, Тамим бен Хамад Аль Тани
Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию в Сирии

Путин и эмир Катара отметили важность обеспечения единства и суверенитета Сирии

© AP Photo / Omar SanadikiСирийские правительственные войска в Дамаске
Сирийские правительственные войска в Дамаске - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
Сирийские правительственные войска в Дамаске. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре отметили важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент России Владимир Путин и эмир Государства Катар Тамим Бен Хамад Аль Тани провели телефонный разговор в пятницу вечером.
«
"При обмене мнениями о ситуации в Сирии с обеих сторон отмечена важность обеспечения ее единства, суверенитета и территориальной целостности. Россия и Катар будут и далее взаимодействовать в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в стране в нынешний переходный период, оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу", - говорится в сообщении.
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