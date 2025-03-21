https://ria.ru/20250321/siriya-2006548145.html
Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию в Сирии
Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию в Сирии - РИА Новости, 21.03.2025
Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин и Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре отметили важность обеспечения единства, суверенитета и... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T17:33:00+03:00
2025-03-21T17:33:00+03:00
2025-03-21T17:50:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре отметили важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, сообщает пресс-служба Кремля. Президент России Владимир Путин и эмир Государства Катар Тамим Бен Хамад Аль Тани провели телефонный разговор в пятницу вечером. "При обмене мнениями о ситуации в Сирии с обеих сторон отмечена важность обеспечения ее единства, суверенитета и территориальной целостности. Россия и Катар будут и далее взаимодействовать в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в стране в нынешний переходный период, оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241207/siriya-1987869485.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, россия, сирия, катар, владимир путин, тамим бен хамад аль тани
В мире, Цены на нефть, Россия, Сирия, Катар, Владимир Путин, Тамим бен Хамад Аль Тани
Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию в Сирии
Путин и эмир Катара отметили важность обеспечения единства и суверенитета Сирии