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Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:41 21.03.2025 (обновлено: 16:49 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/sever-2006504917.html
Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.03.2025
Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
За минувшие сутки российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:41:00+03:00
2025-03-21T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня", — заявили в военном ведомстве. Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районе села Гуево в Курской области и 18 населенных пунктов в Сумской области Украины. Потери ВСУ в Курской области за сутки составили:Помимо этого, трое украинских военнослужащих сдались в плен.Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли:
https://ria.ru/20250321/vsu-2006487079.html
курская область
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области

© Getty Images / Anadolu/Wolfgang SchwanУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Wolfgang Schwan
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня", — заявили в военном ведомстве.
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районе села Гуево в Курской области и 18 населенных пунктов в Сумской области Украины.
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили:
  • более 240 человек убитыми и ранеными;
  • танк;
  • БМП;
  • четыре боевые бронемашины;
  • 14 автомобилей;
  • восемь минометов.
Помимо этого, трое украинских военнослужащих сдались в плен.
Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли:
  • более 69 120 солдат;
  • 400 танков;
  • 322 БМП;
  • 289 бронетранспортеров;
  • 2210 боевых бронемашин;
  • 2503 автомобиля;
  • 568 артиллерийских орудий;
  • 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS;
  • 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
  • зенитную самоходную установку;
  • десять транспортно-заряжающих машин;
  • 120 станций РЭБ;
  • 18 РЛС контрбатарейной борьбы;
  • десять РЛС ПВО;
  • 56 единиц инженерной и другой техники, включая 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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Вчера, 15:04
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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