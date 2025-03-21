https://ria.ru/20250321/sever-2006504917.html

Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.03.2025

Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области

За минувшие сутки российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T15:41:00+03:00

2025-03-21T15:41:00+03:00

2025-03-21T16:49:00+03:00

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сумская область

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня", — заявили в военном ведомстве. Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районе села Гуево в Курской области и 18 населенных пунктов в Сумской области Украины. Потери ВСУ в Курской области за сутки составили:Помимо этого, трое украинских военнослужащих сдались в плен.Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли:

https://ria.ru/20250321/vsu-2006487079.html

курская область

россия

сумская область

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