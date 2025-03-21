Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
© Getty Images / Anadolu/Wolfgang SchwanУкраинские военнослужащие
© Getty Images / Anadolu/Wolfgang Schwan
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня", — заявили в военном ведомстве.
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районе села Гуево в Курской области и 18 населенных пунктов в Сумской области Украины.
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили:
- более 240 человек убитыми и ранеными;
- танк;
- БМП;
- четыре боевые бронемашины;
- 14 автомобилей;
- восемь минометов.
Помимо этого, трое украинских военнослужащих сдались в плен.
Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли:
- более 69 120 солдат;
- 400 танков;
- 322 БМП;
- 289 бронетранспортеров;
- 2210 боевых бронемашин;
- 2503 автомобиля;
- 568 артиллерийских орудий;
- 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS;
- 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
- зенитную самоходную установку;
- десять транспортно-заряжающих машин;
- 120 станций РЭБ;
- 18 РЛС контрбатарейной борьбы;
- десять РЛС ПВО;
- 56 единиц инженерной и другой техники, включая 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.