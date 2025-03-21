https://ria.ru/20250321/serbiya-2006352664.html

Иностранного вмешательства в протесты в Сербии быть не должно, заявил Вулин

Иностранного вмешательства в протесты в Сербии быть не должно, заявил Вулин - РИА Новости, 21.03.2025

Иностранного вмешательства в протесты в Сербии быть не должно, заявил Вулин

Правительство Сербии уважает граждан, участвующих в протестах, но иностранного вмешательства в эти процессы быть не должно, заявил РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T04:12:00+03:00

2025-03-21T04:12:00+03:00

2025-03-21T04:13:00+03:00

сербия

белград (город)

сша

александр вулин

александр вучич

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005196341_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_56127410f28211d46841a2314c4e69c9.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правительство Сербии уважает граждан, участвующих в протестах, но иностранного вмешательства в эти процессы быть не должно, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Мы уважаем большое число людей, которые пришли на митинг 15 марта, их право высказать свою позицию. Но мы считаем, что иностранцы не должны вмешиваться во все это. А должен признать, что сейчас уже общеизвестный факт, что речь идет о цветной революции, которая профинансирована и организована со стороны западных разведывательных служб", - заявил Вулин РИА Новости. Он признал, что в митингах участвует много простых искренних граждан, но за ними стоят активисты, ангажированные Западом - НКО и посольствами. "На первом месте здесь (по влиянию) государства-члены ЕС и остатки администрации (экс-президента США Джо - ред.) Байдена", - добавил он. В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Кульминацией протестов стал митинг в Белграде 15 марта, прошедший под слоганом "15-го за 15" - имелось в виду, что митинг был посвящен гибели 15 человек. Пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в акции участвовали 107 тысяч человек. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе протестов травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники Вучича.

https://ria.ru/20250320/serbiya-2006325381.html

https://ria.ru/20250320/serbija-2006325072.html

сербия

белград (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, белград (город), сша, александр вулин, александр вучич, евросоюз, в мире