https://ria.ru/20250321/semya-2006563161.html

Чернышенко утвердил группу по введению курса "Моя семья"

Чернышенко утвердил группу по введению курса "Моя семья" - РИА Новости, 21.03.2025

Чернышенко утвердил группу по введению курса "Моя семья"

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил состав рабочей группы по введению и реализации курса внеурочной деятельности "Моя семья", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T18:25:00+03:00

2025-03-21T18:25:00+03:00

2025-03-21T18:25:00+03:00

общество

россия

анна кузнецова

дмитрий чернышенко

сергей кравцов

госдума рф

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил состав рабочей группы по введению и реализации курса внеурочной деятельности "Моя семья", сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. Уточняется, что руководителем группы назначена заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова. "Правительством РФ утвержден состав, в который вошли представители министерства просвещения, Госдумы, научного и родительского сообщества. Впереди очень много работы. Вопросы воспитания и традиционных семейных ценностей наиважнейшие для будущего наших детей", - сказала Кузнецова. Она отметила, что задача защиты традиционных семейных ценностей является ключевой, все это вошло в стратегические документы страны. "Курс направлен на формирование у обучающихся ценностного отношения к семье и осознанному родительству, воспитание уважения к традиционным ценностям", - заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. На занятиях дети обсудят, как выстраивать конструктивный диалог с родителями и старшими членами семьи. Программа включает 36 академических часов внеурочной деятельности. С 2024/25 учебного года курс успешно проходит апробацию в 42 регионах РФ. Для его реализации подготовлено порядка 1,5 тысячи специалистов.

https://ria.ru/20250308/zhenschiny-2003801070.html

https://ria.ru/20250226/chernyshenko-2001719117.html

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общество, россия, анна кузнецова, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, госдума рф