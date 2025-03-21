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Чернышенко утвердил группу по введению курса "Моя семья" - РИА Новости, 21.03.2025
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18:25 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/semya-2006563161.html
Чернышенко утвердил группу по введению курса "Моя семья"
Чернышенко утвердил группу по введению курса "Моя семья" - РИА Новости, 21.03.2025
Чернышенко утвердил группу по введению курса "Моя семья"
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил состав рабочей группы по введению и реализации курса внеурочной деятельности "Моя семья", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T18:25:00+03:00
2025-03-21T18:25:00+03:00
общество
россия
анна кузнецова
дмитрий чернышенко
сергей кравцов
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил состав рабочей группы по введению и реализации курса внеурочной деятельности "Моя семья", сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. Уточняется, что руководителем группы назначена заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова. "Правительством РФ утвержден состав, в который вошли представители министерства просвещения, Госдумы, научного и родительского сообщества. Впереди очень много работы. Вопросы воспитания и традиционных семейных ценностей наиважнейшие для будущего наших детей", - сказала Кузнецова. Она отметила, что задача защиты традиционных семейных ценностей является ключевой, все это вошло в стратегические документы страны. "Курс направлен на формирование у обучающихся ценностного отношения к семье и осознанному родительству, воспитание уважения к традиционным ценностям", - заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. На занятиях дети обсудят, как выстраивать конструктивный диалог с родителями и старшими членами семьи. Программа включает 36 академических часов внеурочной деятельности. С 2024/25 учебного года курс успешно проходит апробацию в 42 регионах РФ. Для его реализации подготовлено порядка 1,5 тысячи специалистов.
https://ria.ru/20250308/zhenschiny-2003801070.html
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общество, россия, анна кузнецова, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, госдума рф
Общество, Россия, Анна Кузнецова, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов, Госдума РФ
Чернышенко утвердил группу по введению курса "Моя семья"

Чернышенко утвердил состав группы по введению внеурочного курса "Моя семья"

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил состав рабочей группы по введению и реализации курса внеурочной деятельности "Моя семья", сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Уточняется, что руководителем группы назначена заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова.
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"Правительством РФ утвержден состав, в который вошли представители министерства просвещения, Госдумы, научного и родительского сообщества. Впереди очень много работы. Вопросы воспитания и традиционных семейных ценностей наиважнейшие для будущего наших детей", - сказала Кузнецова.
Она отметила, что задача защиты традиционных семейных ценностей является ключевой, все это вошло в стратегические документы страны.
"Курс направлен на формирование у обучающихся ценностного отношения к семье и осознанному родительству, воспитание уважения к традиционным ценностям", - заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
На занятиях дети обсудят, как выстраивать конструктивный диалог с родителями и старшими членами семьи.
Программа включает 36 академических часов внеурочной деятельности. С 2024/25 учебного года курс успешно проходит апробацию в 42 регионах РФ. Для его реализации подготовлено порядка 1,5 тысячи специалистов.
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