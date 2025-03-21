https://ria.ru/20250321/samokat-2006388314.html

МВД напомнило о правилах пользования самокатами

МВД напомнило о правилах пользования самокатами - РИА Новости, 21.03.2025

МВД напомнило о правилах пользования самокатами

На автодорогах на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) могут передвигаться только лица, которым уже исполнилось 14 лет, и на скорости до 60 км/ч, сообщила РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T10:05:00+03:00

2025-03-21T10:05:00+03:00

2025-03-21T11:25:00+03:00

общество

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На автодорогах на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) могут передвигаться только лица, которым уже исполнилось 14 лет, и на скорости до 60 км/ч, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Если тебе 14 лет и больше, можно кататься по дороге, но только по правой стороне и не быстрее 60 километров в час. Для передвижения по дороге СИМ должны иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, фару спереди и красные фонари сзади", - написала она в Telegram-канале. Также Волк напомнила, что дети до 7 лет должны находиться под присмотром взрослых при использовании СИМ. Им запрещена передача аккаунтов взрослых граждан для аренды электросамокатов. "Пользователям СИМ надо использовать защитные приспособления: шлем, наколенники, налокотники, а также световозвращатели", - заключила она.

https://ria.ru/20250311/mintrans-2004302515.html

https://ria.ru/20241023/moskva-1979485692.html

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общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)