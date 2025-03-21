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МВД напомнило о правилах пользования самокатами - РИА Новости, 21.03.2025
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10:05 21.03.2025 (обновлено: 11:25 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/samokat-2006388314.html
МВД напомнило о правилах пользования самокатами
МВД напомнило о правилах пользования самокатами - РИА Новости, 21.03.2025
МВД напомнило о правилах пользования самокатами
На автодорогах на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) могут передвигаться только лица, которым уже исполнилось 14 лет, и на скорости до 60 км/ч, сообщила РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T10:05:00+03:00
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общество
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На автодорогах на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) могут передвигаться только лица, которым уже исполнилось 14 лет, и на скорости до 60 км/ч, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Если тебе 14 лет и больше, можно кататься по дороге, но только по правой стороне и не быстрее 60 километров в час. Для передвижения по дороге СИМ должны иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, фару спереди и красные фонари сзади", - написала она в Telegram-канале. Также Волк напомнила, что дети до 7 лет должны находиться под присмотром взрослых при использовании СИМ. Им запрещена передача аккаунтов взрослых граждан для аренды электросамокатов. "Пользователям СИМ надо использовать защитные приспособления: шлем, наколенники, налокотники, а также световозвращатели", - заключила она.
https://ria.ru/20250311/mintrans-2004302515.html
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общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД напомнило о правилах пользования самокатами

Волк: на автодорогах на СИМ можно ездить с 14 лет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОткрытие сезона велопроката и аренды электросамокатов в Москве
Открытие сезона велопроката и аренды электросамокатов в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На автодорогах на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) могут передвигаться только лица, которым уже исполнилось 14 лет, и на скорости до 60 км/ч, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Если тебе 14 лет и больше, можно кататься по дороге, но только по правой стороне и не быстрее 60 километров в час. Для передвижения по дороге СИМ должны иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, фару спереди и красные фонари сзади", - написала она в Telegram-канале.
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Также Волк напомнила, что дети до 7 лет должны находиться под присмотром взрослых при использовании СИМ. Им запрещена передача аккаунтов взрослых граждан для аренды электросамокатов.
"Пользователям СИМ надо использовать защитные приспособления: шлем, наколенники, налокотники, а также световозвращатели", - заключила она.
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ОбществоИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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