https://ria.ru/20250321/rubio-2006574210.html

Рубио назвал CNN таблоидом, публикующим сплетни против Трампа

Рубио назвал CNN таблоидом, публикующим сплетни против Трампа - РИА Новости, 21.03.2025

Рубио назвал CNN таблоидом, публикующим сплетни против Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио назвал телеканал CNN "таблоидом", который работает на основе "скудных" источников в ответ на репортаж о том, что спецпосланник... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T19:24:00+03:00

2025-03-21T19:24:00+03:00

2025-03-21T19:24:00+03:00

в мире

россия

сша

ближний восток

марко рубио

стив уиткофф

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d75f825bfb9b2a36ee4a2b0f4601202.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал телеканал CNN "таблоидом", который работает на основе "скудных" источников в ответ на репортаж о том, что спецпосланник президента Стив Уиткофф якобы перетягивает на себя часть полномочий госсекретаря. Ранее CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что Рубио может затмить Уиткофф, "один из ближайших друзей" президента Дональда Трампа, который "летает по всему миру, играя роль госсекретаря". Отмечается, что Рубио "в некотором смысле отошел на второй план", а портфель Уиткоффа расширился за пределы его официального титула специального посланника на Ближнем Востоке. Неназванный сенатор заявил телеканалу, что Рубио, вероятно, "расстроен" ситуацией. "CNN - это таблоид, публикующий сплетни против Трампа, и который при написании статей использует скудные источники, работая на привлечение внимания и создание проблем. Уиткофф - один из самых близких мне людей в нашей команде", - написал Рубио в соцсети X, назвав команду CNN "жалкими людьми". В последний месяцы Уиткофф принял активное участие во внешней политике администрации Трампа. Он участвовал в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников в Газе, освобождении в России американского гражданина Марка Фогеля и передавал информацию от Трампа президенту РФ Владимиру Путину.

https://ria.ru/20250318/tramp-2005846406.html

https://ria.ru/20250317/rubio-2005418713.html

россия

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, ближний восток, марко рубио, стив уиткофф, дональд трамп