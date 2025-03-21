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Рубио назвал CNN таблоидом, публикующим сплетни против Трампа - РИА Новости, 21.03.2025
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19:24 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/rubio-2006574210.html
Рубио назвал CNN таблоидом, публикующим сплетни против Трампа
Рубио назвал CNN таблоидом, публикующим сплетни против Трампа - РИА Новости, 21.03.2025
Рубио назвал CNN таблоидом, публикующим сплетни против Трампа
Госсекретарь США Марко Рубио назвал телеканал CNN "таблоидом", который работает на основе "скудных" источников в ответ на репортаж о том, что спецпосланник... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:24:00+03:00
2025-03-21T19:24:00+03:00
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ближний восток
марко рубио
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал телеканал CNN "таблоидом", который работает на основе "скудных" источников в ответ на репортаж о том, что спецпосланник президента Стив Уиткофф якобы перетягивает на себя часть полномочий госсекретаря. Ранее CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что Рубио может затмить Уиткофф, "один из ближайших друзей" президента Дональда Трампа, который "летает по всему миру, играя роль госсекретаря". Отмечается, что Рубио "в некотором смысле отошел на второй план", а портфель Уиткоффа расширился за пределы его официального титула специального посланника на Ближнем Востоке. Неназванный сенатор заявил телеканалу, что Рубио, вероятно, "расстроен" ситуацией. "CNN - это таблоид, публикующий сплетни против Трампа, и который при написании статей использует скудные источники, работая на привлечение внимания и создание проблем. Уиткофф - один из самых близких мне людей в нашей команде", - написал Рубио в соцсети X, назвав команду CNN "жалкими людьми". В последний месяцы Уиткофф принял активное участие во внешней политике администрации Трампа. Он участвовал в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников в Газе, освобождении в России американского гражданина Марка Фогеля и передавал информацию от Трампа президенту РФ Владимиру Путину.
https://ria.ru/20250318/tramp-2005846406.html
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в мире, россия, сша, ближний восток, марко рубио, стив уиткофф, дональд трамп
В мире, Россия, США, Ближний Восток, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
Рубио назвал CNN таблоидом, публикующим сплетни против Трампа

Рубио опроверг репортаж CNN о преуменьшении своей роли в пользу Уиткоффа

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал телеканал CNN "таблоидом", который работает на основе "скудных" источников в ответ на репортаж о том, что спецпосланник президента Стив Уиткофф якобы перетягивает на себя часть полномочий госсекретаря.
Ранее CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что Рубио может затмить Уиткофф, "один из ближайших друзей" президента Дональда Трампа, который "летает по всему миру, играя роль госсекретаря". Отмечается, что Рубио "в некотором смысле отошел на второй план", а портфель Уиткоффа расширился за пределы его официального титула специального посланника на Ближнем Востоке. Неназванный сенатор заявил телеканалу, что Рубио, вероятно, "расстроен" ситуацией.
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"CNN - это таблоид, публикующий сплетни против Трампа, и который при написании статей использует скудные источники, работая на привлечение внимания и создание проблем. Уиткофф - один из самых близких мне людей в нашей команде", - написал Рубио в соцсети X, назвав команду CNN "жалкими людьми".
В последний месяцы Уиткофф принял активное участие во внешней политике администрации Трампа. Он участвовал в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников в Газе, освобождении в России американского гражданина Марка Фогеля и передавал информацию от Трампа президенту РФ Владимиру Путину.
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