Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники RT попали под обстрел в Курской области - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 21.03.2025 (обновлено: 20:20 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/rt-2006576947.html
Сотрудники RT попали под обстрел в Курской области
Сотрудники RT попали под обстрел в Курской области - РИА Новости, 21.03.2025
Сотрудники RT попали под обстрел в Курской области
Военный корреспондент телеканала RT, автор документальных фильмов RT.doc Ольга Кирий и оператор Антон Меркушев попали под обстрел в Курской области во время... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:44:00+03:00
2025-03-21T20:20:00+03:00
суджа
курская область
вооруженные силы украины
россия
телеканал rt
миа "россия сегодня"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_0:140:3036:1848_1920x0_80_0_0_e395f0dde67882a27cd9d3378878135c.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Военный корреспондент телеканала RT, автор документальных фильмов RT.doc Ольга Кирий и оператор Антон Меркушев попали под обстрел в Курской области во время эвакуации мирных жителей из Суджи, сообщил Telegram-канал "RT на русском". "Документалист RT Ольга Кирий и оператор Антон Меркушев попали под обстрел в Судже во время эвакуации мирных жителей. Ольга и Антон снимают документалку о зачистке Курской области от ВСУ", — говорится в публикации. Кирий у себя в Telegram-канале уточнила, что никто не пострадал. "Мы будем продолжать нашу работу, мы сделаем наш фильм и покажем его на весь мир. Пусть в конце концов откроют глаза на то, что здесь происходит", — сказала она на видео, опубликованном RT.В начале августа прошлого года украинские войска вторглись в Курскую область. Районный центр Суджа стал самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль. Город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за неделю освободили 30 населенных пунктов, включая Суджу. Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
https://ria.ru/20250318/slezhka-2005717647.html
https://ria.ru/20250320/es-2006228039.html
суджа
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_39c3b9022035d4ca397ebfbb8a010a71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
суджа, курская область, вооруженные силы украины, россия, телеканал rt, миа "россия сегодня"
Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Телеканал RT, МИА "Россия сегодня"
Сотрудники RT попали под обстрел в Курской области

Военный корреспондент RT Кирий и оператор Меркушев попали под обстрел в Судже

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Военный корреспондент телеканала RT, автор документальных фильмов RT.doc Ольга Кирий и оператор Антон Меркушев попали под обстрел в Курской области во время эвакуации мирных жителей из Суджи, сообщил Telegram-канал "RT на русском".
"Документалист RT Ольга Кирий и оператор Антон Меркушев попали под обстрел в Судже во время эвакуации мирных жителей. Ольга и Антон снимают документалку о зачистке Курской области от ВСУ", — говорится в публикации.
Логотип Russia Today - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Ведущий Санчес рассказал о слежке за ним во время работы с RT
18 марта, 14:46
Кирий у себя в Telegram-канале уточнила, что никто не пострадал.
"Мы будем продолжать нашу работу, мы сделаем наш фильм и покажем его на весь мир. Пусть в конце концов откроют глаза на то, что здесь происходит", — сказала она на видео, опубликованном RT.
В начале августа прошлого года украинские войска вторглись в Курскую область. Районный центр Суджа стал самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль. Город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за неделю освободили 30 населенных пунктов, включая Суджу. Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В ЕС пожаловались на рост влияния РИА Новости, Sputnik и RT в мире
20 марта, 15:50
 
СуджаКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияТелеканал RTМИА "Россия сегодня"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала