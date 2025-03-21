https://ria.ru/20250321/rt-2006576947.html

Сотрудники RT попали под обстрел в Курской области

Сотрудники RT попали под обстрел в Курской области - РИА Новости, 21.03.2025

Сотрудники RT попали под обстрел в Курской области

Военный корреспондент телеканала RT, автор документальных фильмов RT.doc Ольга Кирий и оператор Антон Меркушев попали под обстрел в Курской области во время... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T19:44:00+03:00

2025-03-21T19:44:00+03:00

2025-03-21T20:20:00+03:00

суджа

курская область

вооруженные силы украины

россия

телеканал rt

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Военный корреспондент телеканала RT, автор документальных фильмов RT.doc Ольга Кирий и оператор Антон Меркушев попали под обстрел в Курской области во время эвакуации мирных жителей из Суджи, сообщил Telegram-канал "RT на русском". "Документалист RT Ольга Кирий и оператор Антон Меркушев попали под обстрел в Судже во время эвакуации мирных жителей. Ольга и Антон снимают документалку о зачистке Курской области от ВСУ", — говорится в публикации. Кирий у себя в Telegram-канале уточнила, что никто не пострадал. "Мы будем продолжать нашу работу, мы сделаем наш фильм и покажем его на весь мир. Пусть в конце концов откроют глаза на то, что здесь происходит", — сказала она на видео, опубликованном RT.В начале августа прошлого года украинские войска вторглись в Курскую область. Районный центр Суджа стал самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль. Город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за неделю освободили 30 населенных пунктов, включая Суджу. Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

https://ria.ru/20250318/slezhka-2005717647.html

https://ria.ru/20250320/es-2006228039.html

суджа

курская область

россия

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суджа, курская область, вооруженные силы украины, россия, телеканал rt, миа "россия сегодня"