https://ria.ru/20250321/rozysk-2006476801.html

Националиста Поткина переобъявили в розыск в России

Националиста Поткина переобъявили в розыск в России - РИА Новости, 21.03.2025

Националиста Поткина переобъявили в розыск в России

Националист Александр Белов (Поткин), заочно арестованный Замоскворецким судом по делу об отмывании средств, переобъявлен в розыск в РФ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:52:00+03:00

2025-03-21T14:52:00+03:00

2025-03-21T14:52:00+03:00

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Националист Александр Белов (Поткин), заочно арестованный Замоскворецким судом по делу об отмывании средств, переобъявлен в розыск в РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Александр Анатольевич Белов 1976 года рождения переобъявлен в розыск в России", - сказал собеседник агентства. В августе 2024 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал националиста по уголовному делу об отмывании денежных средств. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.

https://ria.ru/20250222/sk-2000956224.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва