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Националиста Поткина переобъявили в розыск в России
Националиста Поткина переобъявили в розыск в России - РИА Новости, 21.03.2025
Националиста Поткина переобъявили в розыск в России
Националист Александр Белов (Поткин), заочно арестованный Замоскворецким судом по делу об отмывании средств, переобъявлен в розыск в РФ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:52:00+03:00
2025-03-21T14:52:00+03:00
2025-03-21T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Националист Александр Белов (Поткин), заочно арестованный Замоскворецким судом по делу об отмывании средств, переобъявлен в розыск в РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Александр Анатольевич Белов 1976 года рождения переобъявлен в розыск в России", - сказал собеседник агентства. В августе 2024 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал националиста по уголовному делу об отмывании денежных средств. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Националиста Поткина переобъявили в розыск в России
Заочно арестованного националиста Поткина переобъявили в розыск в России