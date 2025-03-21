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Националиста Поткина переобъявили в розыск в России - РИА Новости, 21.03.2025
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14:52 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/rozysk-2006476801.html
Националиста Поткина переобъявили в розыск в России
Националиста Поткина переобъявили в розыск в России - РИА Новости, 21.03.2025
Националиста Поткина переобъявили в розыск в России
Националист Александр Белов (Поткин), заочно арестованный Замоскворецким судом по делу об отмывании средств, переобъявлен в розыск в РФ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:52:00+03:00
2025-03-21T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Националист Александр Белов (Поткин), заочно арестованный Замоскворецким судом по делу об отмывании средств, переобъявлен в розыск в РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Александр Анатольевич Белов 1976 года рождения переобъявлен в розыск в России", - сказал собеседник агентства. В августе 2024 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал националиста по уголовному делу об отмывании денежных средств. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Националиста Поткина переобъявили в розыск в России

Заочно арестованного националиста Поткина переобъявили в розыск в России

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАлександр Белов (Поткин)
Александр Белов (Поткин) - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Александр Белов (Поткин). Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Националист Александр Белов (Поткин), заочно арестованный Замоскворецким судом по делу об отмывании средств, переобъявлен в розыск в РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Александр Анатольевич Белов 1976 года рождения переобъявлен в розыск в России", - сказал собеседник агентства.
В августе 2024 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал националиста по уголовному делу об отмывании денежных средств. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
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