В Китае неожиданно высказались о российских военных
Tencent: ВКС России блестяще себя показали на Украине
© Фото : Минобороны РоссииИстребители Су-35 ВКС России
© Фото : Минобороны России
Истребители Су-35 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ВКС России превосходно проявили себя в конфликте на Украине, пишет китайский портал Tencent.
«
"Российские воздушно-космических силы блестяще себя показали в украинском конфликте", — говорится в публикации.
Как указал обозреватель, российские военные самолеты могут похвастаться усовершенствованиями, дающими им преимущество в воздухе, а также ракетами, способными преодолевать огромные расстояния.
«
"Атакованные солдаты украинской армии даже не знали, откуда им прилетело", — подчеркнул автор материала.
Ранее эксперты называли главной военно-технической сенсацией выставки Aero India 2025 в Бангалоре и одним из важнейших событий для Индии участие в мероприятии новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко пояснил РИА Новости, что Индия столкнулась с необходимостью обеспечить свои ВВС истребителем пятого поколения на фоне того, что один из ее главных геополитических конкурентов в регионе - Китай - уже имеет порядка 300 машин такого класса J-20, а второй - Пакистан - заявил о своих планах закупать экспортную версию J-20 для оснащения своих ВВС. А поскольку реализация собственных разработок в достаточно короткий срок объективно невозможна, перед Индией стоит выбор, на базе какого самолета создавать собственный парк истребителей пятого поколения - российского Су-57 или американского F-35.
Среди преимуществ Су-57 эксперт выделил возможность на его базе предложить проект в двухместной версии данной машины, что является обязательным требованием индийских ВВС. Кроме того, Россия в рамках программы Make in India готова передать Индии полный объем технологий и компетенций для дальнейшего запуска производства на предприятиях корпорации HAL. Су-57 - двухдвигательный, он способен реализовывать одновременно как ударные миссии, так и решение задачи завоевания господства в воздухе, что также является ключевым требованием для индийских ВВС. В отличие от российского самолета, F-35 - однодвигательный и предназначен только для ударных миссий, сказал Коротченко. А главной уязвимостью F-35 является то, что в экспортных версиях в составе его бортовой радиоэлектронной аппаратуры имеются предустановленные "закладки", которые в любой момент могут быть включены внешним радиоэлектронным сигналом, что сделает невозможным его боевое применение - если того захотят США.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>