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В Китае неожиданно высказались о российских военных - РИА Новости, 21.03.2025
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12:22 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/rossiya-2006426897.html
В Китае неожиданно высказались о российских военных
В Китае неожиданно высказались о российских военных - РИА Новости, 21.03.2025
В Китае неожиданно высказались о российских военных
ВКС России превосходно проявили себя в конфликте на Украине, пишет китайский портал Tencent. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T12:22:00+03:00
2025-03-21T12:22:00+03:00
технологии
индия
китай
пакистан
су-57
f-35
j-20
в мире
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ВКС России превосходно проявили себя в конфликте на Украине, пишет китайский портал Tencent."Российские воздушно-космических силы блестяще себя показали в украинском конфликте", — говорится в публикации.Как указал обозреватель, российские военные самолеты могут похвастаться усовершенствованиями, дающими им преимущество в воздухе, а также ракетами, способными преодолевать огромные расстояния."Атакованные солдаты украинской армии даже не знали, откуда им прилетело", — подчеркнул автор материала.Ранее эксперты называли главной военно-технической сенсацией выставки Aero India 2025 в Бангалоре и одним из важнейших событий для Индии участие в мероприятии новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко пояснил РИА Новости, что Индия столкнулась с необходимостью обеспечить свои ВВС истребителем пятого поколения на фоне того, что один из ее главных геополитических конкурентов в регионе - Китай - уже имеет порядка 300 машин такого класса J-20, а второй - Пакистан - заявил о своих планах закупать экспортную версию J-20 для оснащения своих ВВС. А поскольку реализация собственных разработок в достаточно короткий срок объективно невозможна, перед Индией стоит выбор, на базе какого самолета создавать собственный парк истребителей пятого поколения - российского Су-57 или американского F-35.Среди преимуществ Су-57 эксперт выделил возможность на его базе предложить проект в двухместной версии данной машины, что является обязательным требованием индийских ВВС. Кроме того, Россия в рамках программы Make in India готова передать Индии полный объем технологий и компетенций для дальнейшего запуска производства на предприятиях корпорации HAL. Су-57 - двухдвигательный, он способен реализовывать одновременно как ударные миссии, так и решение задачи завоевания господства в воздухе, что также является ключевым требованием для индийских ВВС. В отличие от российского самолета, F-35 - однодвигательный и предназначен только для ударных миссий, сказал Коротченко. А главной уязвимостью F-35 является то, что в экспортных версиях в составе его бортовой радиоэлектронной аппаратуры имеются предустановленные "закладки", которые в любой момент могут быть включены внешним радиоэлектронным сигналом, что сделает невозможным его боевое применение - если того захотят США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250321/kallas-2006402502.html
https://ria.ru/20250321/uslovie-2006378205.html
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технологии, индия, китай, пакистан, су-57, f-35, j-20, в мире, украина
Технологии, Индия, Китай, Пакистан, Су-57, F-35, J-20, В мире, Украина
В Китае неожиданно высказались о российских военных

Tencent: ВКС России блестяще себя показали на Украине

© Фото : Минобороны РоссииИстребители Су-35 ВКС России
Истребители Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Минобороны России
Истребители Су-35 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ВКС России превосходно проявили себя в конфликте на Украине, пишет китайский портал Tencent.
«
"Российские воздушно-космических силы блестяще себя показали в украинском конфликте", — говорится в публикации.
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Как указал обозреватель, российские военные самолеты могут похвастаться усовершенствованиями, дающими им преимущество в воздухе, а также ракетами, способными преодолевать огромные расстояния.
«
"Атакованные солдаты украинской армии даже не знали, откуда им прилетело", — подчеркнул автор материала.
Ранее эксперты называли главной военно-технической сенсацией выставки Aero India 2025 в Бангалоре и одним из важнейших событий для Индии участие в мероприятии новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко пояснил РИА Новости, что Индия столкнулась с необходимостью обеспечить свои ВВС истребителем пятого поколения на фоне того, что один из ее главных геополитических конкурентов в регионе - Китай - уже имеет порядка 300 машин такого класса J-20, а второй - Пакистан - заявил о своих планах закупать экспортную версию J-20 для оснащения своих ВВС. А поскольку реализация собственных разработок в достаточно короткий срок объективно невозможна, перед Индией стоит выбор, на базе какого самолета создавать собственный парк истребителей пятого поколения - российского Су-57 или американского F-35.
Среди преимуществ Су-57 эксперт выделил возможность на его базе предложить проект в двухместной версии данной машины, что является обязательным требованием индийских ВВС. Кроме того, Россия в рамках программы Make in India готова передать Индии полный объем технологий и компетенций для дальнейшего запуска производства на предприятиях корпорации HAL. Су-57 - двухдвигательный, он способен реализовывать одновременно как ударные миссии, так и решение задачи завоевания господства в воздухе, что также является ключевым требованием для индийских ВВС. В отличие от российского самолета, F-35 - однодвигательный и предназначен только для ударных миссий, сказал Коротченко. А главной уязвимостью F-35 является то, что в экспортных версиях в составе его бортовой радиоэлектронной аппаратуры имеются предустановленные "закладки", которые в любой момент могут быть включены внешним радиоэлектронным сигналом, что сделает невозможным его боевое применение - если того захотят США.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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