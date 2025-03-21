https://ria.ru/20250321/rossiya-2006426897.html

В Китае неожиданно высказались о российских военных

В Китае неожиданно высказались о российских военных - РИА Новости, 21.03.2025

В Китае неожиданно высказались о российских военных

ВКС России превосходно проявили себя в конфликте на Украине, пишет китайский портал Tencent. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T12:22:00+03:00

2025-03-21T12:22:00+03:00

2025-03-21T12:22:00+03:00

технологии

индия

китай

пакистан

су-57

f-35

j-20

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973464766_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_9b7d59e5dbfee8b4785791357fa6c7e3.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ВКС России превосходно проявили себя в конфликте на Украине, пишет китайский портал Tencent."Российские воздушно-космических силы блестяще себя показали в украинском конфликте", — говорится в публикации.Как указал обозреватель, российские военные самолеты могут похвастаться усовершенствованиями, дающими им преимущество в воздухе, а также ракетами, способными преодолевать огромные расстояния."Атакованные солдаты украинской армии даже не знали, откуда им прилетело", — подчеркнул автор материала.Ранее эксперты называли главной военно-технической сенсацией выставки Aero India 2025 в Бангалоре и одним из важнейших событий для Индии участие в мероприятии новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко пояснил РИА Новости, что Индия столкнулась с необходимостью обеспечить свои ВВС истребителем пятого поколения на фоне того, что один из ее главных геополитических конкурентов в регионе - Китай - уже имеет порядка 300 машин такого класса J-20, а второй - Пакистан - заявил о своих планах закупать экспортную версию J-20 для оснащения своих ВВС. А поскольку реализация собственных разработок в достаточно короткий срок объективно невозможна, перед Индией стоит выбор, на базе какого самолета создавать собственный парк истребителей пятого поколения - российского Су-57 или американского F-35.Среди преимуществ Су-57 эксперт выделил возможность на его базе предложить проект в двухместной версии данной машины, что является обязательным требованием индийских ВВС. Кроме того, Россия в рамках программы Make in India готова передать Индии полный объем технологий и компетенций для дальнейшего запуска производства на предприятиях корпорации HAL. Су-57 - двухдвигательный, он способен реализовывать одновременно как ударные миссии, так и решение задачи завоевания господства в воздухе, что также является ключевым требованием для индийских ВВС. В отличие от российского самолета, F-35 - однодвигательный и предназначен только для ударных миссий, сказал Коротченко. А главной уязвимостью F-35 является то, что в экспортных версиях в составе его бортовой радиоэлектронной аппаратуры имеются предустановленные "закладки", которые в любой момент могут быть включены внешним радиоэлектронным сигналом, что сделает невозможным его боевое применение - если того захотят США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250321/kallas-2006402502.html

https://ria.ru/20250321/uslovie-2006378205.html

индия

китай

пакистан

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, индия, китай, пакистан, су-57, f-35, j-20, в мире, украина