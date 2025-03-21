https://ria.ru/20250321/rossija-2006435592.html
Россия готова всемерно развивать отношения с Арменией, заявил Кремль
Россия готова всемерно развивать отношения с Арменией, заявил Кремль - РИА Новости, 21.03.2025
Россия готова всемерно развивать отношения с Арменией, заявил Кремль
Россия готова всемерно развивать отношения с Арменией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:08:00+03:00
2025-03-21T13:08:00+03:00
2025-03-21T13:09:00+03:00
россия
армения
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия готова всемерно развивать отношения с Арменией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы более чем удовлетворены таким взаимным отношением армянской стороны к перспективам наших двусторонних отношений. Готовы всемерно их развивать", - сказал Песков журналистам. Он также подчеркнул, что Армения- дружественная для России страна, с которой нас многое объединяет - и в двустороннем плане, и в историческом, и в культурном плане.
https://ria.ru/20250314/pashinyan-2005045433.html
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россия, армения, дмитрий песков, в мире
Россия, Армения, Дмитрий Песков, В мире
Россия готова всемерно развивать отношения с Арменией, заявил Кремль
Песков: Россия готова всемерно развивать отношения с Арменией