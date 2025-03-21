https://ria.ru/20250321/rossija-2006435003.html
В Кремле призвали решать иранскую проблему мирными средствами
В Кремле призвали решать иранскую проблему мирными средствами - РИА Новости, 21.03.2025
В Кремле призвали решать иранскую проблему мирными средствами
Россия убеждена, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться мирными политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:06:00+03:00
2025-03-21T13:06:00+03:00
2025-03-21T13:22:00+03:00
в мире
иран
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия убеждена, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться мирными политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки."Мы убеждены, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. И считаем, что для этого имеется все необходимое, для этого необходима лишь политическая воля", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Москвы в случае, если США или Израиль решат прибегнуть к ударам по ядерной инфраструктуре Ирана.
https://ria.ru/20250321/iran-2006422589.html
иран
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, али хаменеи
В мире, Иран, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Али Хаменеи
В Кремле призвали решать иранскую проблему мирными средствами
Песков призвал решать проблему ядерной программы Ирана мирными средствами