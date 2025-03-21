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В Кремле призвали решать иранскую проблему мирными средствами - РИА Новости, 21.03.2025
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13:06 21.03.2025 (обновлено: 13:22 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/rossija-2006435003.html
В Кремле призвали решать иранскую проблему мирными средствами
В Кремле призвали решать иранскую проблему мирными средствами - РИА Новости, 21.03.2025
В Кремле призвали решать иранскую проблему мирными средствами
Россия убеждена, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться мирными политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:06:00+03:00
2025-03-21T13:22:00+03:00
в мире
иран
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
али хаменеи
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия убеждена, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться мирными политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки."Мы убеждены, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. И считаем, что для этого имеется все необходимое, для этого необходима лишь политическая воля", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Москвы в случае, если США или Израиль решат прибегнуть к ударам по ядерной инфраструктуре Ирана.
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в мире, иран, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, али хаменеи
В мире, Иран, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Али Хаменеи
В Кремле призвали решать иранскую проблему мирными средствами

Песков призвал решать проблему ядерной программы Ирана мирными средствами

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия убеждена, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться мирными политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
"Мы убеждены, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. И считаем, что для этого имеется все необходимое, для этого необходима лишь политическая воля", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Москвы в случае, если США или Израиль решат прибегнуть к ударам по ядерной инфраструктуре Ирана.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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В миреИранРоссияСШАДмитрий ПесковДональд ТрампАли Хаменеи
 
 
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