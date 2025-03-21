https://ria.ru/20250321/rossija-2006435003.html

В Кремле призвали решать иранскую проблему мирными средствами

В Кремле призвали решать иранскую проблему мирными средствами - РИА Новости, 21.03.2025

В Кремле призвали решать иранскую проблему мирными средствами

Россия убеждена, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться мирными политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:06:00+03:00

2025-03-21T13:06:00+03:00

2025-03-21T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия убеждена, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться мирными политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки."Мы убеждены, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. И считаем, что для этого имеется все необходимое, для этого необходима лишь политическая воля", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Москвы в случае, если США или Израиль решат прибегнуть к ударам по ядерной инфраструктуре Ирана.

https://ria.ru/20250321/iran-2006422589.html

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Варвара Скокшина

в мире, иран, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, али хаменеи