Рейтинг@Mail.ru
В России смертность от ВИЧ за пять лет снизилась на 19 процентов - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/rossija-2006406927.html
В России смертность от ВИЧ за пять лет снизилась на 19 процентов
В России смертность от ВИЧ за пять лет снизилась на 19 процентов - РИА Новости, 21.03.2025
В России смертность от ВИЧ за пять лет снизилась на 19 процентов
Смертность от от ВИЧ-инфекции за последние 5 лет снизилась в России на 19%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:26:00+03:00
2025-03-21T11:26:00+03:00
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151876/94/1518769474_0:281:3052:1997_1920x0_80_0_0_bd938c504ec8962474cfecdf32e9b2f4.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Смертность от от ВИЧ-инфекции за последние 5 лет снизилась в России на 19%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Мы получили по ВИЧ-инфекции снижение смертности за последние 5 лет на 19%. Хороший показатель", - сказал Мурашко на коллегии Роспотребнадзора. Он отметил, что охват антиретровирусной терапией составляет в России на сегодня 90,5%. По данным Мурашко, отмечается и тенденция снижения смертности от туберкулезу - более чем на 34%.
https://ria.ru/20250320/vich-2006233098.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151876/94/1518769474_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_703662e41dff4a8f30068de6a045a83a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России смертность от ВИЧ за пять лет снизилась на 19 процентов

Мурашко: в России смертность от ВИЧ за пять лет снизилась на 19 процентов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПробирки с кровью в Центре крови Федерального медико-биологического агентства
Пробирки с кровью в Центре крови Федерального медико-биологического агентства - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Пробирки с кровью в Центре крови Федерального медико-биологического агентства. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Смертность от от ВИЧ-инфекции за последние 5 лет снизилась в России на 19%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы получили по ВИЧ-инфекции снижение смертности за последние 5 лет на 19%. Хороший показатель", - сказал Мурашко на коллегии Роспотребнадзора.
Он отметил, что охват антиретровирусной терапией составляет в России на сегодня 90,5%. По данным Мурашко, отмечается и тенденция снижения смертности от туберкулезу - более чем на 34%.
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови на ВИЧ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Иностранцев, прибывших в новые регионы России, обязали сдать тест на ВИЧ
Вчера, 16:00
 
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала