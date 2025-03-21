https://ria.ru/20250321/rossija-2006406927.html

В России смертность от ВИЧ за пять лет снизилась на 19 процентов

В России смертность от ВИЧ за пять лет снизилась на 19 процентов - РИА Новости, 21.03.2025

В России смертность от ВИЧ за пять лет снизилась на 19 процентов

Смертность от от ВИЧ-инфекции за последние 5 лет снизилась в России на 19%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T11:26:00+03:00

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здоровье - общество

россия

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Смертность от от ВИЧ-инфекции за последние 5 лет снизилась в России на 19%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Мы получили по ВИЧ-инфекции снижение смертности за последние 5 лет на 19%. Хороший показатель", - сказал Мурашко на коллегии Роспотребнадзора. Он отметил, что охват антиретровирусной терапией составляет в России на сегодня 90,5%. По данным Мурашко, отмечается и тенденция снижения смертности от туберкулезу - более чем на 34%.

https://ria.ru/20250320/vich-2006233098.html

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2025

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здоровье - общество, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)