https://ria.ru/20250321/rossija-2006406927.html
В России смертность от ВИЧ за пять лет снизилась на 19 процентов
В России смертность от ВИЧ за пять лет снизилась на 19 процентов - РИА Новости, 21.03.2025
В России смертность от ВИЧ за пять лет снизилась на 19 процентов
Смертность от от ВИЧ-инфекции за последние 5 лет снизилась в России на 19%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:26:00+03:00
2025-03-21T11:26:00+03:00
2025-03-21T11:26:00+03:00
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151876/94/1518769474_0:281:3052:1997_1920x0_80_0_0_bd938c504ec8962474cfecdf32e9b2f4.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Смертность от от ВИЧ-инфекции за последние 5 лет снизилась в России на 19%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Мы получили по ВИЧ-инфекции снижение смертности за последние 5 лет на 19%. Хороший показатель", - сказал Мурашко на коллегии Роспотребнадзора. Он отметил, что охват антиретровирусной терапией составляет в России на сегодня 90,5%. По данным Мурашко, отмечается и тенденция снижения смертности от туберкулезу - более чем на 34%.
https://ria.ru/20250320/vich-2006233098.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151876/94/1518769474_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_703662e41dff4a8f30068de6a045a83a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России смертность от ВИЧ за пять лет снизилась на 19 процентов
Мурашко: в России смертность от ВИЧ за пять лет снизилась на 19 процентов