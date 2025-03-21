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Защита топ-менеджера "Роснано" настаивает на ее переводе под домашний арест - РИА Новости, 21.03.2025
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03:15 21.03.2025 (обновлено: 03:16 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/rosnano-2006350525.html
Защита топ-менеджера "Роснано" настаивает на ее переводе под домашний арест
Защита топ-менеджера "Роснано" настаивает на ее переводе под домашний арест - РИА Новости, 21.03.2025
Защита топ-менеджера "Роснано" настаивает на ее переводе под домашний арест
Защита директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марины Касенковой настаивает на ее переводе из СИЗО под... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T03:15:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Защита директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марины Касенковой настаивает на ее переводе из СИЗО под домашний арест, поскольку ее тяжелобольной сын нуждается в медицинской помощи и уходе, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Касенкова имеет на иждивении тяжелобольного сына, который нуждается в постоянной медицинской помощи и уходе, так как не может сам себя обслуживать. Кроме того, она ранее не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности, просит постановление изменить, избрать в отношении Касенковой меру пресечения в виде домашнего ареста", - приводятся в материалах доводы адвоката обвиняемой. В свою очередь суд принял во внимание предоставленные защитой документы о характеристике семьи обвиняемой, состоянии здоровья ее сына. Однако "не нашел оснований для применения к Касенковой меры пресечения в виде домашнего ареста, залога или запрета определенных действий". Таким образом, она будет находиться в СИЗО как минимум до 29 марта. Мещанский суд Москвы 1 февраля арестовал Касенкову и двух других топ-менеджеров "Роснано": заместителя руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительного директора Бориса Подольского и управляющего директора по финансам Артура Галстяна. Всем троим предъявлены обвинения по части 3 статьи 285 УК РФ. По версии следствия, в 2017 году с целью скрыть плохие результаты экономической деятельности компании трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Подчеркивается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, "в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".
https://ria.ru/20250202/rosnano-1996876119.html
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происшествия, москва, россия, роснано
Происшествия, Москва, Россия, Роснано
Защита топ-менеджера "Роснано" настаивает на ее переводе под домашний арест

Защита Касенковой настаивает на переводе под домашний арест из-за больного сына

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramМарина Касенкова
Марина Касенкова - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Марина Касенкова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Защита директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марины Касенковой настаивает на ее переводе из СИЗО под домашний арест, поскольку ее тяжелобольной сын нуждается в медицинской помощи и уходе, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Касенкова имеет на иждивении тяжелобольного сына, который нуждается в постоянной медицинской помощи и уходе, так как не может сам себя обслуживать. Кроме того, она ранее не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности, просит постановление изменить, избрать в отношении Касенковой меру пресечения в виде домашнего ареста", - приводятся в материалах доводы адвоката обвиняемой.
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В свою очередь суд принял во внимание предоставленные защитой документы о характеристике семьи обвиняемой, состоянии здоровья ее сына. Однако "не нашел оснований для применения к Касенковой меры пресечения в виде домашнего ареста, залога или запрета определенных действий".
Таким образом, она будет находиться в СИЗО как минимум до 29 марта.
Мещанский суд Москвы 1 февраля арестовал Касенкову и двух других топ-менеджеров "Роснано": заместителя руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительного директора Бориса Подольского и управляющего директора по финансам Артура Галстяна.
Всем троим предъявлены обвинения по части 3 статьи 285 УК РФ.
По версии следствия, в 2017 году с целью скрыть плохие результаты экономической деятельности компании трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Подчеркивается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, "в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".
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