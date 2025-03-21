https://ria.ru/20250321/rosleskhoz-2006356887.html

Рослесхоз рассказал, сколько гектаров леса могут восстановить в 2025 году

Рослесхоз рассказал, сколько гектаров леса могут восстановить в 2025 году - РИА Новости, 21.03.2025

Рослесхоз рассказал, сколько гектаров леса могут восстановить в 2025 году

Рослесхоз в 2025 году планирует провести мероприятия по восстановлению леса на площади не менее 1,3 миллиона гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T05:42:00+03:00

2025-03-21T05:42:00+03:00

2025-03-21T05:42:00+03:00

россия

иван советников

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

оон

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Рослесхоз в 2025 году планирует провести мероприятия по восстановлению леса на площади не менее 1,3 миллиона гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Международный день лесов ежегодно отмечается во всем мире 21 марта. Он был учрежден генеральной ассамблеей ООН 21 декабря 2012 года. Праздник посвящен не только непосредственно сохранению лесов нашей планеты, но и смягчению последствий глобального изменения климата, а также охране всего разнообразия видов, обитающих в лесах. "В 2025 году планируем провести мероприятия по лесовосстановлению на площади не менее 1,3 миллиона гектаров", - говорится в сообщении. По данным Рослесхоза, размеры территорий с восстановленными лесами в России превышают площадь вырубленных и сгоревших четвертый год подряд. В 2024 году было восстановлено 1,4 миллиона гектаров леса, уточнили в ведомстве. Ранее глава Рослесхоза Иван Советников сообщил, что финансирование федерального проекта "Сохранение лесов" в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", который продлится с 2025 до 2030 годы, будет увеличено с 41,5 до 71,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250312/valezhnik-2004431955.html

https://ria.ru/20250107/pozhar-1992704784.html

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россия, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), оон