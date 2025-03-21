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На "Госуслугах" внедрили новые меры родительского контроля - РИА Новости, 21.03.2025
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12:45 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/roditeli-2006430332.html
На "Госуслугах" внедрили новые меры родительского контроля
На "Госуслугах" внедрили новые меры родительского контроля - РИА Новости, 21.03.2025
На "Госуслугах" внедрили новые меры родительского контроля
Родители с помощью "Госуслуг" могут блокировать нежелательные сайты, отслеживать местоположения детей и установить ограничения по времени в сети, сообщило... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T12:45:00+03:00
2025-03-21T12:45:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Родители с помощью "Госуслуг" могут блокировать нежелательные сайты, отслеживать местоположения детей и установить ограничения по времени в сети, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "На портале "Госуслуги" появились новые инструменты для родительского контроля, включая функции блокировки нежелательных сайтов и отслеживания местоположения детей. Новые возможности позволяют родителям установить ограничения по времени в сети, а также настроить безопасные зоны, такие как территория школы", - говорится в сообщении. Правоохранители пояснили, что, если ребенок покидает установленную зону, родители получают уведомления. В экстренной ситуации предусмотрена кнопка SOS для мгновенного обращения за помощью. Кроме того, на портале введены режимы фильтрации в поисковых системах, которые помогают исключить из результатов поиска нежелательный контент. "Семейный режим может быть активирован в настройках, обеспечивая дополнительную защиту для детей", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250319/kredity-2003042476.html
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На "Госуслугах" внедрили новые меры родительского контроля

МВД: родители с помощью "Госуслуг" смогут блокировать нежелательные сайты

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Родители с помощью "Госуслуг" могут блокировать нежелательные сайты, отслеживать местоположения детей и установить ограничения по времени в сети, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"На портале "Госуслуги" появились новые инструменты для родительского контроля, включая функции блокировки нежелательных сайтов и отслеживания местоположения детей. Новые возможности позволяют родителям установить ограничения по времени в сети, а также настроить безопасные зоны, такие как территория школы", - говорится в сообщении.
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Правоохранители пояснили, что, если ребенок покидает установленную зону, родители получают уведомления. В экстренной ситуации предусмотрена кнопка SOS для мгновенного обращения за помощью. Кроме того, на портале введены режимы фильтрации в поисковых системах, которые помогают исключить из результатов поиска нежелательный контент.
"Семейный режим может быть активирован в настройках, обеспечивая дополнительную защиту для детей", - заключили в ведомстве.
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