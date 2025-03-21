https://ria.ru/20250321/roditeli-2006430332.html

На "Госуслугах" внедрили новые меры родительского контроля

На "Госуслугах" внедрили новые меры родительского контроля - РИА Новости, 21.03.2025

На "Госуслугах" внедрили новые меры родительского контроля

Родители с помощью "Госуслуг" могут блокировать нежелательные сайты, отслеживать местоположения детей и установить ограничения по времени в сети, сообщило... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T12:45:00+03:00

2025-03-21T12:45:00+03:00

2025-03-21T12:45:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Родители с помощью "Госуслуг" могут блокировать нежелательные сайты, отслеживать местоположения детей и установить ограничения по времени в сети, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "На портале "Госуслуги" появились новые инструменты для родительского контроля, включая функции блокировки нежелательных сайтов и отслеживания местоположения детей. Новые возможности позволяют родителям установить ограничения по времени в сети, а также настроить безопасные зоны, такие как территория школы", - говорится в сообщении. Правоохранители пояснили, что, если ребенок покидает установленную зону, родители получают уведомления. В экстренной ситуации предусмотрена кнопка SOS для мгновенного обращения за помощью. Кроме того, на портале введены режимы фильтрации в поисковых системах, которые помогают исключить из результатов поиска нежелательный контент. "Семейный режим может быть активирован в настройках, обеспечивая дополнительную защиту для детей", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250319/kredity-2003042476.html

https://ria.ru/20241211/gd-1988555319.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)