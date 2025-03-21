https://ria.ru/20250321/robot-2006500678.html

Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты 20 тысяч раз

Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты 20 тысяч раз - РИА Новости, 21.03.2025

Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты 20 тысяч раз

Робот Светлана предложила продлить рецепты на льготные лекарства почти 20 тысяч раз с начала 2025 года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T15:27:00+03:00

2025-03-21T15:27:00+03:00

2025-03-21T15:27:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Робот Светлана предложила продлить рецепты на льготные лекарства почти 20 тысяч раз с начала 2025 года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. В прошлом году в Подмосковье запустили пилотный проект, в ходе которого робот Светлана самостоятельно звонит пациентам, напоминает о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства и записывает на телемедицинскую консультацию с врачом. Цифровые услуги и искусственный интеллект в социальных сферах развиваются благодаря нацпроекту "Экономика данных". Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что на данный момент проект действует в трех городских региональных округах – Лобне, Жуковском и Красногорске. Планируется масштабировать на всю область. "Робот Светлана записывает пациента на телемедицинскую консультацию для продления электронного рецепта на льготный препарат. В этом случае пациенту не нужно посещать поликлинику, так как для продления рецепта понадобится только доступ в Интернет. Всего с начала года робот Светлана предложила продлить рецепт на льготные лекарства почти 20 тысяч раз", — уточнил Забелин, слова которого приводит пресс-служба. По данным ведомства, звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35. Робот Светлана также обрабатывает входящие звонки по телефону 122. Она помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту, отменить или перенести эту встречу. Кроме того, она выполняет обзвон – приглашает на диспансеризацию, напоминает о визите к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, просит оценить ее работу тех, к кому накануне выезжала бригада скорой помощи.

https://ria.ru/20250321/konsultatsii-2006423013.html

https://ria.ru/20250320/podmoskove-2006283982.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жуковский, лобня