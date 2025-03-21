https://ria.ru/20250321/robot-2006500678.html
Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты 20 тысяч раз
Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты 20 тысяч раз - РИА Новости, 21.03.2025
Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты 20 тысяч раз
Робот Светлана предложила продлить рецепты на льготные лекарства почти 20 тысяч раз с начала 2025 года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:27:00+03:00
2025-03-21T15:27:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Робот Светлана предложила продлить рецепты на льготные лекарства почти 20 тысяч раз с начала 2025 года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. В прошлом году в Подмосковье запустили пилотный проект, в ходе которого робот Светлана самостоятельно звонит пациентам, напоминает о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства и записывает на телемедицинскую консультацию с врачом. Цифровые услуги и искусственный интеллект в социальных сферах развиваются благодаря нацпроекту "Экономика данных". Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что на данный момент проект действует в трех городских региональных округах – Лобне, Жуковском и Красногорске. Планируется масштабировать на всю область. "Робот Светлана записывает пациента на телемедицинскую консультацию для продления электронного рецепта на льготный препарат. В этом случае пациенту не нужно посещать поликлинику, так как для продления рецепта понадобится только доступ в Интернет. Всего с начала года робот Светлана предложила продлить рецепт на льготные лекарства почти 20 тысяч раз", — уточнил Забелин, слова которого приводит пресс-служба. По данным ведомства, звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35. Робот Светлана также обрабатывает входящие звонки по телефону 122. Она помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту, отменить или перенести эту встречу. Кроме того, она выполняет обзвон – приглашает на диспансеризацию, напоминает о визите к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, просит оценить ее работу тех, к кому накануне выезжала бригада скорой помощи.
https://ria.ru/20250321/konsultatsii-2006423013.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), жуковский, лобня
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жуковский, Лобня
Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты 20 тысяч раз
Подмосковный робот Светлана рекомендовала продлить рецепты 20 тысяч раз
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Робот Светлана предложила продлить рецепты на льготные лекарства почти 20 тысяч раз с начала 2025 года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
В прошлом году в Подмосковье
запустили пилотный проект, в ходе которого робот Светлана самостоятельно звонит пациентам, напоминает о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства и записывает на телемедицинскую консультацию с врачом. Цифровые услуги и искусственный интеллект в социальных сферах развиваются благодаря нацпроекту "Экономика данных".
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что на данный момент проект действует в трех городских региональных округах – Лобне
, Жуковском
и Красногорске
. Планируется масштабировать на всю область.
"Робот Светлана записывает пациента на телемедицинскую консультацию для продления электронного рецепта на льготный препарат. В этом случае пациенту не нужно посещать поликлинику, так как для продления рецепта понадобится только доступ в Интернет. Всего с начала года робот Светлана предложила продлить рецепт на льготные лекарства почти 20 тысяч раз", — уточнил Забелин, слова которого приводит пресс-служба.
По данным ведомства, звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35. Робот Светлана также обрабатывает входящие звонки по телефону 122. Она помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту, отменить или перенести эту встречу. Кроме того, она выполняет обзвон – приглашает на диспансеризацию, напоминает о визите к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, просит оценить ее работу тех, к кому накануне выезжала бригада скорой помощи.