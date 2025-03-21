Рейтинг@Mail.ru
Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты 20 тысяч раз - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:27 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/robot-2006500678.html
Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты 20 тысяч раз
Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты 20 тысяч раз - РИА Новости, 21.03.2025
Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты 20 тысяч раз
Робот Светлана предложила продлить рецепты на льготные лекарства почти 20 тысяч раз с начала 2025 года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:27:00+03:00
2025-03-21T15:27:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жуковский
лобня
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886544731_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a812f4b6c33ec717bdd9dce4782502d.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Робот Светлана предложила продлить рецепты на льготные лекарства почти 20 тысяч раз с начала 2025 года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. В прошлом году в Подмосковье запустили пилотный проект, в ходе которого робот Светлана самостоятельно звонит пациентам, напоминает о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства и записывает на телемедицинскую консультацию с врачом. Цифровые услуги и искусственный интеллект в социальных сферах развиваются благодаря нацпроекту "Экономика данных". Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что на данный момент проект действует в трех городских региональных округах – Лобне, Жуковском и Красногорске. Планируется масштабировать на всю область. "Робот Светлана записывает пациента на телемедицинскую консультацию для продления электронного рецепта на льготный препарат. В этом случае пациенту не нужно посещать поликлинику, так как для продления рецепта понадобится только доступ в Интернет. Всего с начала года робот Светлана предложила продлить рецепт на льготные лекарства почти 20 тысяч раз", — уточнил Забелин, слова которого приводит пресс-служба. По данным ведомства, звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35. Робот Светлана также обрабатывает входящие звонки по телефону 122. Она помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту, отменить или перенести эту встречу. Кроме того, она выполняет обзвон – приглашает на диспансеризацию, напоминает о визите к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, просит оценить ее работу тех, к кому накануне выезжала бригада скорой помощи.
https://ria.ru/20250321/konsultatsii-2006423013.html
https://ria.ru/20250320/podmoskove-2006283982.html
московская область (подмосковье)
жуковский
лобня
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886544731_60:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_0d5b04837b4d7139cd16f48f952b7c32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), жуковский, лобня
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жуковский, Лобня
Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты 20 тысяч раз

Подмосковный робот Светлана рекомендовала продлить рецепты 20 тысяч раз

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Девушка с телефоном
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Робот Светлана предложила продлить рецепты на льготные лекарства почти 20 тысяч раз с начала 2025 года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
В прошлом году в Подмосковье запустили пилотный проект, в ходе которого робот Светлана самостоятельно звонит пациентам, напоминает о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства и записывает на телемедицинскую консультацию с врачом. Цифровые услуги и искусственный интеллект в социальных сферах развиваются благодаря нацпроекту "Экономика данных".
Центр телемедицины - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Почти 14 тысяч телемедицинских консультаций провели в ФАПах Подмосковья
Вчера, 11:59
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что на данный момент проект действует в трех городских региональных округах – Лобне, Жуковском и Красногорске. Планируется масштабировать на всю область.
"Робот Светлана записывает пациента на телемедицинскую консультацию для продления электронного рецепта на льготный препарат. В этом случае пациенту не нужно посещать поликлинику, так как для продления рецепта понадобится только доступ в Интернет. Всего с начала года робот Светлана предложила продлить рецепт на льготные лекарства почти 20 тысяч раз", — уточнил Забелин, слова которого приводит пресс-служба.
Мама и дочь смотрят в книгу - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Более 880 программ пройдет на Неделе детской книги в Подмосковье
20 марта, 18:50
По данным ведомства, звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35. Робот Светлана также обрабатывает входящие звонки по телефону 122. Она помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту, отменить или перенести эту встречу. Кроме того, она выполняет обзвон – приглашает на диспансеризацию, напоминает о визите к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, просит оценить ее работу тех, к кому накануне выезжала бригада скорой помощи.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖуковскийЛобня
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала