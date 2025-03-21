https://ria.ru/20250321/roblox-2006529689.html

На площадке Roblox с начала 2025 года совершили около 40 преступлений

На площадке Roblox с начала 2025 года совершили около 40 преступлений - РИА Новости, 21.03.2025

На площадке Roblox с начала 2025 года совершили около 40 преступлений

Мошенники с начала года совершили около 40 преступлений на игровой площадке Roblox, аферисты чаще всего используют розыгрыши в качестве предлога для обмана,... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:31:00+03:00

2025-03-21T16:31:00+03:00

2025-03-21T16:32:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мошенники с начала года совершили около 40 преступлений на игровой площадке Roblox, аферисты чаще всего используют розыгрыши в качестве предлога для обмана, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Антилидер по числу совершенных преступлений - платформа Roblox. В текущем году зафиксировано порядка 40 преступлений, совершенных с использованием данной площадки. Большинство - связано с выманиванием у детей доступа к аккаунтам, личной информации и денег родителей. Чаще всего злоумышленники используют предлог "розыгрыша Robux" — внутриигровой валюты", - говорится сообщении. Правоохранители пояснили, что ребёнку пишут в чате или в игровых сообществах. Часто используются фэйковые аккаунты блогеров или стримеров. Предлагают поучаствовать в акции, выиграть валюту или скин. Под этим предлогом просят передать данные банковской карты родителей или логины и пароли от платежных приложений. В ведомстве призвали также быть бдительными в играх Standoff 2 и Minecraft. "Standoff 2 — здесь активно действуют продавцы фейковых скинов и аккаунтов. Minecraft — здесь мошенники запускают фальшивые серверы с "премиум-доступом" и ложными предложениями о "модераторстве", - рассказали полицейские.

https://ria.ru/20250320/scheta-2006281070.html

https://ria.ru/20250320/moshenniki-2006234388.html

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество