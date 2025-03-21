https://ria.ru/20250321/razvod-2006541378.html

Федор Бондарчук и Паулина Андреева объявили о разводе

Федор Бондарчук и Паулина Андреева объявили о разводе - РИА Новости, 21.03.2025

Федор Бондарчук и Паулина Андреева объявили о разводе

Актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук заявили о разводе, совместное обращение актриса опубликовала в своем профиле Instagram*. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T17:02:00+03:00

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шоубиз

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паулина андреева

федор бондарчук

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук заявили о разводе, совместное обращение актриса опубликовала в своем профиле Instagram*. "Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена", - написала актриса от себя и от лица бывшего мужа. Андреева добавила, что она и Бондарчук посчитали правильным сделать официальное заявление "в попытке избежать излишних домыслов и фантазий". Также актриса выразила надежду, что их ждет совместная работа и дружба, и они продолжат воспитывать общего сына. Бондарчук и Андреева были женаты с 2019 года.* Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ

https://ria.ru/20250311/vdovichenkov-2004326296.html

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россия, паулина андреева, федор бондарчук