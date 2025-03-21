https://ria.ru/20250321/razvedchiki-2006355035.html

Российские разведчики уничтожили три пункта управления дронами ВСУ

Российские разведчики уничтожили три пункта управления дронами ВСУ - РИА Новости, 21.03.2025

Российские разведчики уничтожили три пункта управления дронами ВСУ

Разведчики Южной группировки войск уничтожили три пункта управления БПЛА украинских войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T05:04:00+03:00

2025-03-21T05:04:00+03:00

2025-03-21T05:04:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Разведчики Южной группировки войск уничтожили три пункта управления БПЛА украинских войск, сообщили в Минобороны РФ. "Точными ударами дронов-камикадзе и сбросами с квадрокоптеров разведчики уничтожили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населенного пункта Григоровка", - говорится в сообщении. Также поражен и личный состав ВСУ, укрывавшийся в блиндажах.

https://ria.ru/20250321/obstrel-2006352080.html

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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)