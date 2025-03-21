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Российские разведчики уничтожили три пункта управления дронами ВСУ - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/razvedchiki-2006355035.html
Российские разведчики уничтожили три пункта управления дронами ВСУ
Российские разведчики уничтожили три пункта управления дронами ВСУ - РИА Новости, 21.03.2025
Российские разведчики уничтожили три пункта управления дронами ВСУ
Разведчики Южной группировки войск уничтожили три пункта управления БПЛА украинских войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T05:04:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Разведчики Южной группировки войск уничтожили три пункта управления БПЛА украинских войск, сообщили в Минобороны РФ. "Точными ударами дронов-камикадзе и сбросами с квадрокоптеров разведчики уничтожили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населенного пункта Григоровка", - говорится в сообщении. Также поражен и личный состав ВСУ, укрывавшийся в блиндажах.
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские разведчики уничтожили три пункта управления дронами ВСУ

Минобороны: разведчики ВС России уничтожили три пункта управления дронами ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Разведчики Южной группировки войск уничтожили три пункта управления БПЛА украинских войск, сообщили в Минобороны РФ.
"Точными ударами дронов-камикадзе и сбросами с квадрокоптеров разведчики уничтожили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населенного пункта Григоровка", - говорится в сообщении.
Также поражен и личный состав ВСУ, укрывавшийся в блиндажах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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