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Российские разведчики уничтожили три пункта управления дронами ВСУ
Российские разведчики уничтожили три пункта управления дронами ВСУ - РИА Новости, 21.03.2025
Российские разведчики уничтожили три пункта управления дронами ВСУ
Разведчики Южной группировки войск уничтожили три пункта управления БПЛА украинских войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T05:04:00+03:00
2025-03-21T05:04:00+03:00
2025-03-21T05:04:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Разведчики Южной группировки войск уничтожили три пункта управления БПЛА украинских войск, сообщили в Минобороны РФ. "Точными ударами дронов-камикадзе и сбросами с квадрокоптеров разведчики уничтожили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населенного пункта Григоровка", - говорится в сообщении. Также поражен и личный состав ВСУ, укрывавшийся в блиндажах.
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские разведчики уничтожили три пункта управления дронами ВСУ
Минобороны: разведчики ВС России уничтожили три пункта управления дронами ВСУ