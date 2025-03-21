https://ria.ru/20250321/razgovor-2006589049.html

Келлог раскрыл важную деталь разговора Трампа с Зеленским

Келлог раскрыл важную деталь разговора Трампа с Зеленским - РИА Новости, 21.03.2025

Келлог раскрыл важную деталь разговора Трампа с Зеленским

Владимир Зеленский был инициатором состоявшегося на этой неделе телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом, заявил спецпосланник американского... РИА Новости, 21.03.2025

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в мире

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владимир зеленский

дональд трамп

кит келлог

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский был инициатором состоявшегося на этой неделе телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог в эфире ABC News.Он добавил, что на встрече с Трампом в Белом доме в феврале глава киевского режима совершил ошибку, начав "играть на публику"."Я думаю, что две-три недели назад в Овальном кабинете Зеленский начал играть на публику. Мы предупреждали его тем утром: не делай так, а он играл с прессой, когда они пришли туда", — сказал Келлог.Спецпосланник также отметил, что Трамп "великодушно" откликнулся на просьбу Зеленского о телефонном разговоре.Трамп в среду около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, глава США выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины.В конце февраля Зеленский устроил перепалку во время встречи с президентом США в Овальном кабинете. Трамп заявил, что глава киевского режима не готов к миру. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома. Позднее Зеленский попытался извиниться, а также выразил согласие на переговоры.Как отметили в Кремле, инцидент в Белом доме еще раз доказал правоту президента России: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.

https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006570787.html

https://ria.ru/20250321/makron-2006527273.html

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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог