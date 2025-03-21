В Раде назвали предложение Зеленского по АЭС безумием
Депутат Рады Гончаренко назвал предложение Зеленского передать США АЭС безумием
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале назвал безумием предложение Владимира Зеленского передать США украинские АЭС.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.
"Это безумие. Зеленский действительно предложил Трампу наши атомные станции", - написал Гончаренко.
Как отмечало ранее украинское издание "Страна.ua", Киев, пытаясь привлечь внимание президента США Дональда Трампа предложением об управлении находящейся под контролем РФ Запорожской АЭС, спровоцировал Вашингтон на обсуждение идеи включить в зону американских интересов все украинские атомные станции. В совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца по итогам проведенного 19 марта телефонного разговора Трампа и Зеленского отмечалось, что американская сторона могла бы помогать Украине в вопросе эксплуатации ее атомных электростанций, причем утверждалось, что "владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры".
В свою очередь Зеленский утверждал, что в ходе разговора с Трампом обсуждалась только ситуация вокруг Запорожской АЭС, а не передача под управление США всех оставшихся у Украины атомных станций.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов