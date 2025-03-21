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На Урале арендатора автомойки отправили в СИЗО по делу о пытках - РИА Новости, 21.03.2025
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15:01 21.03.2025 (обновлено: 16:13 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/pytki-2006485024.html
На Урале арендатора автомойки отправили в СИЗО по делу о пытках
На Урале арендатора автомойки отправили в СИЗО по делу о пытках - РИА Новости, 21.03.2025
На Урале арендатора автомойки отправили в СИЗО по делу о пытках
Синарский районный суд Каменска-Уральского Свердловской области отправил в СИЗО бывшего арендатора автомойки по делу о пытках над девушками, сообщила... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:01:00+03:00
2025-03-21T16:13:00+03:00
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Синарский районный суд Каменска-Уральского Свердловской области отправил в СИЗО бывшего арендатора автомойки по делу о пытках над девушками, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда."Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения Максиму Гурьеву. Органами предварительного расследования он обвиняется в похищении человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Мера пресечения – стража по 3 мая", – говорится в сообщении облсуда. Ранее в Синарском райсуде уточнили РИА Новости, что фигурант, которому избирают меру пресечения, является арендатором автомойки. Но, как уточнили агентству в облсуде, фигурант – бывший арендатор автомойки.Вечером 3 января трое молодых людей, насильно усадив в машину девушек, привезли их в помещение автомойки на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, где избили. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, похищении и принуждении к действиям сексуального характера. Синарский районный суд 23 февраля арестовал троих обвиняемых до 4 апреля. Самому старшему из них – 21 год, остальным по 16 и 17 лет. Как писали СМИ, на автомойку привезли четырех девочек: двух избили, других заставляли на это смотреть. Адвокат Наталья Дронова ранее рассказывала РИА Новости, что правоохранительные органы отказались признать потерпевшими двух свидетельниц избиения девушек на автомойке, их допросили как свидетелей, сейчас они приступили к терапии с психологом. Позднее СК по региону уточнял, что в деле об издевательствах над девушками на автомойке появился новый эпизод: группа молодых людей похищала других подростков и привозила на эту же автомойку. Второго декабря 2024 года были похищены 17-летний юноша и 16-летняя девушка, их привезли на автомойку, где к ним "применили физическое насилие". Затем подростков отвезли на квартиру и отпустили днем 3 декабря. По версии следствия, поводом для инцидента стали "претензии имущественного характера". Было возбуждено новое уголовное дело о похищении с применением насилия, его соединят с первым делом, отмечали в СК. Четвертого и пятого фигуранта "каменской группы" молодых людей суд арестовал до 1 мая.
https://ria.ru/20250302/epizod-2002519816.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале арендатора автомойки отправили в СИЗО по делу о пытках

Арендатора автомойки в Каменске-Уральском, где пытали девушек, отправили в СИЗО

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Синарский районный суд Каменска-Уральского Свердловской области отправил в СИЗО бывшего арендатора автомойки по делу о пытках над девушками, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
"Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения Максиму Гурьеву. Органами предварительного расследования он обвиняется в похищении человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Мера пресечения – стража по 3 мая", – говорится в сообщении облсуда.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В деле об издевательствах над девушками на автомойке появились новые детали
2 марта, 00:45
Ранее в Синарском райсуде уточнили РИА Новости, что фигурант, которому избирают меру пресечения, является арендатором автомойки.
Но, как уточнили агентству в облсуде, фигурант – бывший арендатор автомойки.
Вечером 3 января трое молодых людей, насильно усадив в машину девушек, привезли их в помещение автомойки на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, где избили. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, похищении и принуждении к действиям сексуального характера. Синарский районный суд 23 февраля арестовал троих обвиняемых до 4 апреля. Самому старшему из них – 21 год, остальным по 16 и 17 лет.
Как писали СМИ, на автомойку привезли четырех девочек: двух избили, других заставляли на это смотреть. Адвокат Наталья Дронова ранее рассказывала РИА Новости, что правоохранительные органы отказались признать потерпевшими двух свидетельниц избиения девушек на автомойке, их допросили как свидетелей, сейчас они приступили к терапии с психологом.
Позднее СК по региону уточнял, что в деле об издевательствах над девушками на автомойке появился новый эпизод: группа молодых людей похищала других подростков и привозила на эту же автомойку. Второго декабря 2024 года были похищены 17-летний юноша и 16-летняя девушка, их привезли на автомойку, где к ним "применили физическое насилие". Затем подростков отвезли на квартиру и отпустили днем 3 декабря. По версии следствия, поводом для инцидента стали "претензии имущественного характера". Было возбуждено новое уголовное дело о похищении с применением насилия, его соединят с первым делом, отмечали в СК. Четвертого и пятого фигуранта "каменской группы" молодых людей суд арестовал до 1 мая.
Житель Ханты-Мансийского автономного округа избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Мужчина, избивший пасынка в Югре, был судим за растрату
20 марта, 11:46
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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