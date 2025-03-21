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Над Крымом уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 21.03.2025
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08:42 21.03.2025 (обновлено: 08:44 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/pvo-2006369239.html
Над Крымом уничтожили три беспилотника
Над Крымом уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 21.03.2025
Над Крымом уничтожили три беспилотника
Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу уничтожили три украинских беспилотника над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T08:42:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу уничтожили три украинских беспилотника над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ."21 марта около 07.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией республики Крым", - говорится в сообщении.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Крымом уничтожили три беспилотника

Минобороны: над Крымом уничтожили три беспилотника

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу уничтожили три украинских беспилотника над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ.
"21 марта около 07.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией республики Крым", - говорится в сообщении.
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
ПВО ночью сбила 43 украинских дрона
07:12
 
БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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