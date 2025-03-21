https://ria.ru/20250321/pvo-2006369239.html
Над Крымом уничтожили три беспилотника
Над Крымом уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 21.03.2025
Над Крымом уничтожили три беспилотника
Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу уничтожили три украинских беспилотника над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T08:42:00+03:00
2025-03-21T08:42:00+03:00
2025-03-21T08:44:00+03:00
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу уничтожили три украинских беспилотника над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ."21 марта около 07.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250321/minoborony-2006362403.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Крымом уничтожили три беспилотника
Минобороны: над Крымом уничтожили три беспилотника