https://ria.ru/20250321/putiny-2006458880.html

Путин поручил организовать форум по развитию беспилотных систем

Путин поручил организовать форум по развитию беспилотных систем - РИА Новости, 21.03.2025

Путин поручил организовать форум по развитию беспилотных систем

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ организовать международный форум по развитию беспилотных систем. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:11:00+03:00

2025-03-21T14:11:00+03:00

2025-03-21T14:19:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ организовать международный форум по развитию беспилотных систем.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с правительством Москвы и автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы"... организовать проведение международного форума по развитию беспилотных систем, предусмотрев обсуждение на нем вопросов организации международного сотрудничества в данной сфере", - говорится в перечне.Доклад необходимо представить до 1 сентября 2025 года, ответственные – премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006461600.html

https://ria.ru/20250321/putin-2006461319.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика