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Путин поручил организовать форум по развитию беспилотных систем - РИА Новости, 21.03.2025
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14:11 21.03.2025 (обновлено: 14:19 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/putiny-2006458880.html
Путин поручил организовать форум по развитию беспилотных систем
Путин поручил организовать форум по развитию беспилотных систем - РИА Новости, 21.03.2025
Путин поручил организовать форум по развитию беспилотных систем
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ организовать международный форум по развитию беспилотных систем. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:11:00+03:00
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россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ организовать международный форум по развитию беспилотных систем.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с правительством Москвы и автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы"... организовать проведение международного форума по развитию беспилотных систем, предусмотрев обсуждение на нем вопросов организации международного сотрудничества в данной сфере", - говорится в перечне.Доклад необходимо представить до 1 сентября 2025 года, ответственные – премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006461600.html
https://ria.ru/20250321/putin-2006461319.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин поручил организовать форум по развитию беспилотных систем

Путин поручил организовать международный форум по развитию беспилотных систем

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ организовать международный форум по развитию беспилотных систем.
Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января, опубликован на сайте Кремля.
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Правительство проанализирует потребности регионов в беспилотниках
14:18
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Москвы и автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы"... организовать проведение международного форума по развитию беспилотных систем, предусмотрев обсуждение на нем вопросов организации международного сотрудничества в данной сфере", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 сентября 2025 года, ответственные – премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Путин поручил определить показатели для лидерства в беспилотной авиации
14:18
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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