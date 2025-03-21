https://ria.ru/20250321/putiny-2006456775.html

Путин поручил принять меры для применения ИИ в производстве беспилотников

Путин поручил принять меры для применения ИИ в производстве беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025

Путин поручил принять меры для применения ИИ в производстве беспилотников

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня принять меры для применения технологий искусственного интеллекта при производстве и эксплуатации беспилотников. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:05:00+03:00

2025-03-21T14:05:00+03:00

2025-03-21T14:15:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня принять меры для применения технологий искусственного интеллекта при производстве и эксплуатации беспилотников.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" и публичным акционерным обществом "Сбербанк России" принять меры, обеспечивающие при производстве и эксплуатации беспилотных авиационных систем внедрение технических решений, основанных на применении технологий искусственного интеллекта, в целях повышения автономности беспилотных воздушных судов", - говорится в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и глава Сбербанка Герман Греф.

https://ria.ru/20250321/putiny-2006458880.html

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин