https://ria.ru/20250321/putiny-2006456775.html
Путин поручил принять меры для применения ИИ в производстве беспилотников
Путин поручил принять меры для применения ИИ в производстве беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025
Путин поручил принять меры для применения ИИ в производстве беспилотников
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня принять меры для применения технологий искусственного интеллекта при производстве и эксплуатации беспилотников. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:05:00+03:00
2025-03-21T14:05:00+03:00
2025-03-21T14:15:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729482415_0:155:3048:1871_1920x0_80_0_0_62f5763c7c3a29879033a7ea6651bf8b.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня принять меры для применения технологий искусственного интеллекта при производстве и эксплуатации беспилотников.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" и публичным акционерным обществом "Сбербанк России" принять меры, обеспечивающие при производстве и эксплуатации беспилотных авиационных систем внедрение технических решений, основанных на применении технологий искусственного интеллекта, в целях повышения автономности беспилотных воздушных судов", - говорится в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и глава Сбербанка Герман Греф.
https://ria.ru/20250321/putiny-2006458880.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729482415_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_4ba113b8541b525ca99727043dc83da0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин поручил принять меры для применения ИИ в производстве беспилотников
Путин поручил до июня принять меры для применения ИИ в производстве дронов