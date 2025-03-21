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Путин и эмир Катара обсудили ситуацию в секторе Газа
Путин и эмир Катара обсудили ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 21.03.2025
Путин и эмир Катара обсудили ситуацию в секторе Газа
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани выразили озабоченность из-за возобновления боевых действий в секторе Газа, отметили... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T17:21:00+03:00
2025-03-21T17:21:00+03:00
2025-03-21T17:21:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани выразили озабоченность из-за возобновления боевых действий в секторе Газа, отметили готовность содействовать деэскалации, сообщает пресс-служба Кремля. "Выражена озабоченность в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа, подчеркнута готовность обеих стран содействовать деэскалации напряженности и долгосрочной нормализации в регионе", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Цены на нефть, Россия, Катар, Владимир Путин, Тамим бен Хамад Аль Тани, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Путин и эмир Катара обсудили ситуацию в секторе Газа
Путин и эмир Катара заявили о готовности содействовать деэскалации в Газе