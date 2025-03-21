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Путин и эмир Катара обсудили ситуацию в секторе Газа

Путин и эмир Катара обсудили ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 21.03.2025

Путин и эмир Катара обсудили ситуацию в секторе Газа

Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани выразили озабоченность из-за возобновления боевых действий в секторе Газа, отметили... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T17:21:00+03:00

2025-03-21T17:21:00+03:00

2025-03-21T17:21:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани выразили озабоченность из-за возобновления боевых действий в секторе Газа, отметили готовность содействовать деэскалации, сообщает пресс-служба Кремля. "Выражена озабоченность в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа, подчеркнута готовность обеих стран содействовать деэскалации напряженности и долгосрочной нормализации в регионе", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, россия, катар, владимир путин, тамим бен хамад аль тани, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году