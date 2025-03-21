https://ria.ru/20250321/putin-2006540316.html

Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара

Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара - РИА Новости, 21.03.2025

Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщили в Кремле. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:59:00+03:00

2025-03-21T16:59:00+03:00

2025-03-21T21:44:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщили в Кремле."Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества, в частности, с учетом итогов проходившего на днях в Дохе заседания двусторонней межправительственной комиссии", — говорится в релизе.Главы государств договорились координировать усилия по наращиванию инвестиционных связей и расширению взаимовыгодной кооперации в промышленности, энергетике, в сферах транспорта и логистики, культуры и спорта.Кроме того, они обсудили внешнеполитические вопросы, в том числе возобновление боевых действий в секторе Газа. Президент России и эмир Катара выразили озабоченность по этому поводу и выразили готовность содействовать деэскалации.Обсуждалась в разговоре и Сирия. Обе стороны отметили важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности арабской республики. Россия и Катар будут и далее взаимодействовать в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в стране в нынешний переходный период, оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу, подчеркнули в Кремле.Кроме того, Путин поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем Рамадан.В Катаре на этой неделе прошло заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному и культурному сотрудничеству. Для участия в ней в страну приехала российская высокопоставленная делегация во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Катарскую сторону во время работы комиссии возглавил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.В феврале эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщал о планах посетить Россию 17 апреля.

https://ria.ru/20250226/lavrov-2001682738.html

https://ria.ru/20250316/katar-2005338677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

катар, владимир путин, политика, россия, доха