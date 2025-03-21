Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара
Путин по телефону обсудил с эмиром Катара развитие сотрудничества двух стран
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщили в Кремле.
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"Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества, в частности, с учетом итогов проходившего на днях в Дохе заседания двусторонней межправительственной комиссии", — говорится в релизе.
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Главы государств договорились координировать усилия по наращиванию инвестиционных связей и расширению взаимовыгодной кооперации в промышленности, энергетике, в сферах транспорта и логистики, культуры и спорта.
Обсуждалась в разговоре и Сирия. Обе стороны отметили важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности арабской республики.
Россия и Катар будут и далее взаимодействовать в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в стране в нынешний переходный период, оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу, подчеркнули в Кремле.
Кроме того, Путин поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем Рамадан.
В Катаре на этой неделе прошло заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному и культурному сотрудничеству. Для участия в ней в страну приехала российская высокопоставленная делегация во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Катарскую сторону во время работы комиссии возглавил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
В феврале эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщал о планах посетить Россию 17 апреля.
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