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Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара - РИА Новости, 21.03.2025
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16:59 21.03.2025 (обновлено: 21:44 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/putin-2006540316.html
Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара
Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара - РИА Новости, 21.03.2025
Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара
Президент Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщили в Кремле. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:59:00+03:00
2025-03-21T21:44:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщили в Кремле.&quot;Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества, в частности, с учетом итогов проходившего на днях в Дохе заседания двусторонней межправительственной комиссии&quot;, — говорится в релизе.Главы государств договорились координировать усилия по наращиванию инвестиционных связей и расширению взаимовыгодной кооперации в промышленности, энергетике, в сферах транспорта и логистики, культуры и спорта.Кроме того, они обсудили внешнеполитические вопросы, в том числе возобновление боевых действий в секторе Газа. Президент России и эмир Катара выразили озабоченность по этому поводу и выразили готовность содействовать деэскалации.Обсуждалась в разговоре и Сирия. Обе стороны отметили важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности арабской республики. Россия и Катар будут и далее взаимодействовать в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в стране в нынешний переходный период, оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу, подчеркнули в Кремле.Кроме того, Путин поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем Рамадан.В Катаре на этой неделе прошло заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному и культурному сотрудничеству. Для участия в ней в страну приехала российская высокопоставленная делегация во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Катарскую сторону во время работы комиссии возглавил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.В феврале эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщал о планах посетить Россию 17 апреля.
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001682738.html
https://ria.ru/20250316/katar-2005338677.html
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катар, владимир путин, политика, россия, доха
Катар, Владимир Путин, Политика, Россия, Доха
Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара

Путин по телефону обсудил с эмиром Катара развитие сотрудничества двух стран

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщили в Кремле.
«

"Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества, в частности, с учетом итогов проходившего на днях в Дохе заседания двусторонней межправительственной комиссии", — говорится в релизе.

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Главы государств договорились координировать усилия по наращиванию инвестиционных связей и расширению взаимовыгодной кооперации в промышленности, энергетике, в сферах транспорта и логистики, культуры и спорта.
Кроме того, они обсудили внешнеполитические вопросы, в том числе возобновление боевых действий в секторе Газа. Президент России и эмир Катара выразили озабоченность по этому поводу и выразили готовность содействовать деэскалации.
Обсуждалась в разговоре и Сирия. Обе стороны отметили важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности арабской республики.
Россия и Катар будут и далее взаимодействовать в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в стране в нынешний переходный период, оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу, подчеркнули в Кремле.
Кроме того, Путин поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем Рамадан.
В Катаре на этой неделе прошло заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному и культурному сотрудничеству. Для участия в ней в страну приехала российская высокопоставленная делегация во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Катарскую сторону во время работы комиссии возглавил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
В феврале эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщал о планах посетить Россию 17 апреля.
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