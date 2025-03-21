https://ria.ru/20250321/putin-2006491203.html

Путин поручил создать высокоэффективные накопители энергии

Путин поручил создать высокоэффективные накопители энергии - РИА Новости, 21.03.2025

Путин поручил создать высокоэффективные накопители энергии

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять решения по организации опытного и серийного производства высокомощных и высокоемких накопителей энергии с... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T15:13:00+03:00

2025-03-21T15:13:00+03:00

2025-03-21T15:13:00+03:00

экономика

технологии

россия

москва

владимир путин

сбербанк россии

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять решения по организации опытного и серийного производства высокомощных и высокоемких накопителей энергии с применением отечественных материалов, сообщается в перечне поручений главы государства по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января. "Правительству Российской Федерации определить при участии Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы, правительства Москвы и публичного акционерного общества "Сбербанк России" актуальные и перспективные потребности российской экономики (в том числе отрасли беспилотной авиации) в высокомощных и высокоемких накопителях энергии и принять решения по организации и обеспечению опытного и серийного производства таких накопителей с применением отечественных материалов", - сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, Путин поручил предусмотреть дальнейшую реализацию проекта по производству систем накопления электрической энергии акционерным обществом "Металион", а также реализацию проекта, разработанного обществом с ограниченной ответственностью "Транспорт будущего", определив объем и источники финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета. "Доклад – до 1 июня 2025 года, далее – один раз в полгода", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20250321/porucheniya-2006465809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, москва, владимир путин, сбербанк россии