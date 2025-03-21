Путин поручил создать высокоэффективные накопители энергии
Путин поручил создать производство высокомощных и высокомких накопителей энергии
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять решения по организации опытного и серийного производства высокомощных и высокоемких накопителей энергии с применением отечественных материалов, сообщается в перечне поручений главы государства по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января.
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"Правительству Российской Федерации определить при участии Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы, правительства Москвы и публичного акционерного общества "Сбербанк России" актуальные и перспективные потребности российской экономики (в том числе отрасли беспилотной авиации) в высокомощных и высокоемких накопителях энергии и принять решения по организации и обеспечению опытного и серийного производства таких накопителей с применением отечественных материалов", - сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме того, Путин поручил предусмотреть дальнейшую реализацию проекта по производству систем накопления электрической энергии акционерным обществом "Металион", а также реализацию проекта, разработанного обществом с ограниченной ответственностью "Транспорт будущего", определив объем и источники финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета.
"Доклад – до 1 июня 2025 года, далее – один раз в полгода", - отмечается в документе.