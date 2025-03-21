Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать высокоэффективные накопители энергии - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/putin-2006491203.html
Путин поручил создать высокоэффективные накопители энергии
Путин поручил создать высокоэффективные накопители энергии - РИА Новости, 21.03.2025
Путин поручил создать высокоэффективные накопители энергии
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять решения по организации опытного и серийного производства высокомощных и высокоемких накопителей энергии с... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:13:00+03:00
2025-03-21T15:13:00+03:00
экономика
технологии
россия
москва
владимир путин
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять решения по организации опытного и серийного производства высокомощных и высокоемких накопителей энергии с применением отечественных материалов, сообщается в перечне поручений главы государства по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января. "Правительству Российской Федерации определить при участии Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы, правительства Москвы и публичного акционерного общества "Сбербанк России" актуальные и перспективные потребности российской экономики (в том числе отрасли беспилотной авиации) в высокомощных и высокоемких накопителях энергии и принять решения по организации и обеспечению опытного и серийного производства таких накопителей с применением отечественных материалов", - сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, Путин поручил предусмотреть дальнейшую реализацию проекта по производству систем накопления электрической энергии акционерным обществом "Металион", а также реализацию проекта, разработанного обществом с ограниченной ответственностью "Транспорт будущего", определив объем и источники финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета. "Доклад – до 1 июня 2025 года, далее – один раз в полгода", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20250321/porucheniya-2006465809.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, москва, владимир путин, сбербанк россии
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин, Сбербанк России
Путин поручил создать высокоэффективные накопители энергии

Путин поручил создать производство высокомощных и высокомких накопителей энергии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять решения по организации опытного и серийного производства высокомощных и высокоемких накопителей энергии с применением отечественных материалов, сообщается в перечне поручений главы государства по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января.
«
"Правительству Российской Федерации определить при участии Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы, правительства Москвы и публичного акционерного общества "Сбербанк России" актуальные и перспективные потребности российской экономики (в том числе отрасли беспилотной авиации) в высокомощных и высокоемких накопителях энергии и принять решения по организации и обеспечению опытного и серийного производства таких накопителей с применением отечественных материалов", - сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме того, Путин поручил предусмотреть дальнейшую реализацию проекта по производству систем накопления электрической энергии акционерным обществом "Металион", а также реализацию проекта, разработанного обществом с ограниченной ответственностью "Транспорт будущего", определив объем и источники финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета.
"Доклад – до 1 июня 2025 года, далее – один раз в полгода", - отмечается в документе.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Путин дал поручения по развитию беспилотных систем
Вчера, 14:27
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМоскваВладимир ПутинСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала