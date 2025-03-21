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Путин поручил представить предложения по допуску к управлению БПЛА - РИА Новости, 21.03.2025
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14:36 21.03.2025 (обновлено: 14:39 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/putin-2006469238.html
Путин поручил представить предложения по допуску к управлению БПЛА
Путин поручил представить предложения по допуску к управлению БПЛА - РИА Новости, 21.03.2025
Путин поручил представить предложения по допуску к управлению БПЛА
Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по регулированию вопросов допуска граждан к управлению беспилотными авиационными судами. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:36:00+03:00
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россия
москва
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по регулированию вопросов допуска граждан к управлению беспилотными авиационными судами. Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ... подготовить при участии Правительства Москвы и автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035" и представить предложения по нормативно-правовому регулированию вопросов, касающихся допуска граждан к управлению беспилотными воздушными судами, с учетом опыта регулирования в других областях. При необходимости внести изменения в нормативные правовые акты", - говорится в перечне поручений. Соответствующие доклады должны быть представлены до 15 апреля и до 1 июня 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250321/porucheniya-2006465809.html
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россия, москва, владимир путин, михаил мишустин, технологии
Россия, Москва, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Технологии
Путин поручил представить предложения по допуску к управлению БПЛА

Путин поручил представить предложения по регулированию допуска к управлению БПЛА

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по регулированию вопросов допуска граждан к управлению беспилотными авиационными судами.
Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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Вчера, 14:27
"Правительству РФ... подготовить при участии Правительства Москвы и автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035" и представить предложения по нормативно-правовому регулированию вопросов, касающихся допуска граждан к управлению беспилотными воздушными судами, с учетом опыта регулирования в других областях. При необходимости внести изменения в нормативные правовые акты", - говорится в перечне поручений.
Соответствующие доклады должны быть представлены до 15 апреля и до 1 июня 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Правительство подготовит предложения по ограничениям на полеты БПЛА
Вчера, 14:25
 
РоссияМоскваВладимир ПутинМихаил МишустинТехнологии
 
 
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