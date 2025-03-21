https://ria.ru/20250321/putin-2006469238.html
Путин поручил представить предложения по допуску к управлению БПЛА
Путин поручил представить предложения по допуску к управлению БПЛА - РИА Новости, 21.03.2025
Путин поручил представить предложения по допуску к управлению БПЛА
Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по регулированию вопросов допуска граждан к управлению беспилотными авиационными судами. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:36:00+03:00
2025-03-21T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по регулированию вопросов допуска граждан к управлению беспилотными авиационными судами. Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ... подготовить при участии Правительства Москвы и автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035" и представить предложения по нормативно-правовому регулированию вопросов, касающихся допуска граждан к управлению беспилотными воздушными судами, с учетом опыта регулирования в других областях. При необходимости внести изменения в нормативные правовые акты", - говорится в перечне поручений. Соответствующие доклады должны быть представлены до 15 апреля и до 1 июня 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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россия, москва, владимир путин, михаил мишустин, технологии
Россия, Москва, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Технологии
Путин поручил представить предложения по допуску к управлению БПЛА
Путин поручил представить предложения по регулированию допуска к управлению БПЛА