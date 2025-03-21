https://ria.ru/20250321/putin-2006466743.html

Путин дал поручение по вопросу использования БПЛА в воздушном пространстве

Путин дал поручение по вопросу использования БПЛА в воздушном пространстве - РИА Новости, 21.03.2025

Путин дал поручение по вопросу использования БПЛА в воздушном пространстве

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня определить условия применения упрощенного порядка использования воздушного пространства для... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:30:00+03:00

2025-03-21T14:30:00+03:00

2025-03-21T14:39:00+03:00

владимир путин

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня определить условия применения упрощенного порядка использования воздушного пространства для полетов беспилотников, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года."Правительству РФ: обеспечить установление нового класса воздушного пространства Российской Федерации, предусмотрев применение упрощенного порядка использования воздушного пространства для выполнения полетов беспилотных воздушных судов, определив параметры такого класса и условия применения упрощенного порядка", - говорится в документе.Срок исполнения – 1 июня 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250321/putin-2006469238.html

https://ria.ru/20250321/putin-2006464209.html

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владимир путин, общество, михаил мишустин, россия