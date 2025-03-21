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Путин дал поручение по вопросу использования БПЛА в воздушном пространстве - РИА Новости, 21.03.2025
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14:30 21.03.2025 (обновлено: 14:39 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/putin-2006466743.html
Путин дал поручение по вопросу использования БПЛА в воздушном пространстве
Путин дал поручение по вопросу использования БПЛА в воздушном пространстве - РИА Новости, 21.03.2025
Путин дал поручение по вопросу использования БПЛА в воздушном пространстве
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня определить условия применения упрощенного порядка использования воздушного пространства для... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:30:00+03:00
2025-03-21T14:39:00+03:00
владимир путин
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня определить условия применения упрощенного порядка использования воздушного пространства для полетов беспилотников, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года."Правительству РФ: обеспечить установление нового класса воздушного пространства Российской Федерации, предусмотрев применение упрощенного порядка использования воздушного пространства для выполнения полетов беспилотных воздушных судов, определив параметры такого класса и условия применения упрощенного порядка", - говорится в документе.Срок исполнения – 1 июня 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250321/putin-2006469238.html
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владимир путин, общество, михаил мишустин, россия
Владимир Путин, Общество, Михаил Мишустин, Россия
Путин дал поручение по вопросу использования БПЛА в воздушном пространстве

Путин поручил проработать вопрос упрощенного порядка использования БПЛА

© РИА Новости / Алексей НикольскийВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня определить условия применения упрощенного порядка использования воздушного пространства для полетов беспилотников, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Путин поручил представить предложения по допуску к управлению БПЛА
Вчера, 14:36
"Правительству РФ: обеспечить установление нового класса воздушного пространства Российской Федерации, предусмотрев применение упрощенного порядка использования воздушного пространства для выполнения полетов беспилотных воздушных судов, определив параметры такого класса и условия применения упрощенного порядка", - говорится в документе.
Срок исполнения – 1 июня 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Правительство подготовит предложения по ограничениям на полеты БПЛА
Вчера, 14:25
 
Владимир ПутинОбществоМихаил МишустинРоссия
 
 
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