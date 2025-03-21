https://ria.ru/20250321/putin-2006465529.html

Путин поручил расширить применение правовых режимов для БПЛА

Путин поручил расширить применение правовых режимов для БПЛА - РИА Новости, 21.03.2025

Путин поручил расширить применение правовых режимов для БПЛА

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ расширить использование экспериментальных правовых режимов для наращивания применения беспилотных авиасистем. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:26:00+03:00

2025-03-21T14:26:00+03:00

2025-03-21T14:27:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

технологии

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ расширить использование экспериментальных правовых режимов для наращивания применения беспилотных авиасистем. Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... н) при участии заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации в целях наращивания применения беспилотных авиационных систем принять дополнительные меры по расширению использования экспериментальных правовых режимов", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250321/putin-2006464209.html

https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006461600.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, технологии