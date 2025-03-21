https://ria.ru/20250321/putin-2006465529.html
Путин поручил расширить применение правовых режимов для БПЛА
Путин поручил расширить применение правовых режимов для БПЛА - РИА Новости, 21.03.2025
Путин поручил расширить применение правовых режимов для БПЛА
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ расширить использование экспериментальных правовых режимов для наращивания применения беспилотных авиасистем. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:26:00+03:00
2025-03-21T14:26:00+03:00
2025-03-21T14:27:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ расширить использование экспериментальных правовых режимов для наращивания применения беспилотных авиасистем. Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... н) при участии заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации в целях наращивания применения беспилотных авиационных систем принять дополнительные меры по расширению использования экспериментальных правовых режимов", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250321/putin-2006464209.html
https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006461600.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, технологии
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Технологии
Путин поручил расширить применение правовых режимов для БПЛА
Путин поручил расширить применение экспериментальных правовых режимов для БПЛА