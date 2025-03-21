https://ria.ru/20250321/putin-2006464209.html

Правительство подготовит предложения по ограничениям на полеты БПЛА

Правительство подготовит предложения по ограничениям на полеты БПЛА - РИА Новости, 21.03.2025

Правительство подготовит предложения по ограничениям на полеты БПЛА

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения, уточняющие полномочия по введению и снятию ограничений на полеты беспилотных воздушных судов. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:25:00+03:00

2025-03-21T14:25:00+03:00

2025-03-21T14:33:00+03:00

владимир путин

беспилотники

россия

михаил мишустин

андрей белоусов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения, уточняющие полномочия по введению и снятию ограничений на полеты беспилотных воздушных судов.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ в целях наращивания использования в субъектах РФ беспилотных авиационных систем гражданского назначения подготовить совместно с Минобороны России, ФСБ России и высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации и представить предложения по внесению в нормативные правовые акты изменений, направленных на уточнение полномочий органов публичной власти по введению и снятию ограничений на полеты беспилотных воздушных судов в субъектах Российской Федерации, в которых установлен уровень базовой готовности", - говорится в сообщении Кремля.Срок исполнения - 30 апреля, ответственные - премьер России Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, а также региональные власти.

https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006465693.html

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Наталья Макарова

владимир путин, беспилотники, россия, михаил мишустин, андрей белоусов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)