Правительство подготовит предложения по ограничениям на полеты БПЛА
Путин поручил подготовить предложения по ограничениям на полеты беспилотников
© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения, уточняющие полномочия по введению и снятию ограничений на полеты беспилотных воздушных судов.
Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января, опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству РФ в целях наращивания использования в субъектах РФ беспилотных авиационных систем гражданского назначения подготовить совместно с Минобороны России, ФСБ России и высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации и представить предложения по внесению в нормативные правовые акты изменений, направленных на уточнение полномочий органов публичной власти по введению и снятию ограничений на полеты беспилотных воздушных судов в субъектах Российской Федерации, в которых установлен уровень базовой готовности", - говорится в сообщении Кремля.
Срок исполнения - 30 апреля, ответственные - премьер России Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, а также региональные власти.