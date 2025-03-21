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Правительство подготовит предложения по ограничениям на полеты БПЛА - РИА Новости, 21.03.2025
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14:25 21.03.2025 (обновлено: 14:33 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/putin-2006464209.html
Правительство подготовит предложения по ограничениям на полеты БПЛА
Правительство подготовит предложения по ограничениям на полеты БПЛА - РИА Новости, 21.03.2025
Правительство подготовит предложения по ограничениям на полеты БПЛА
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения, уточняющие полномочия по введению и снятию ограничений на полеты беспилотных воздушных судов. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:25:00+03:00
2025-03-21T14:33:00+03:00
владимир путин
беспилотники
россия
михаил мишустин
андрей белоусов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения, уточняющие полномочия по введению и снятию ограничений на полеты беспилотных воздушных судов.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ в целях наращивания использования в субъектах РФ беспилотных авиационных систем гражданского назначения подготовить совместно с Минобороны России, ФСБ России и высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации и представить предложения по внесению в нормативные правовые акты изменений, направленных на уточнение полномочий органов публичной власти по введению и снятию ограничений на полеты беспилотных воздушных судов в субъектах Российской Федерации, в которых установлен уровень базовой готовности", - говорится в сообщении Кремля.Срок исполнения - 30 апреля, ответственные - премьер России Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, а также региональные власти.
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владимир путин, беспилотники, россия, михаил мишустин, андрей белоусов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Владимир Путин, Беспилотники, Россия, Михаил Мишустин, Андрей Белоусов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Правительство подготовит предложения по ограничениям на полеты БПЛА

Путин поручил подготовить предложения по ограничениям на полеты беспилотников

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения, уточняющие полномочия по введению и снятию ограничений на полеты беспилотных воздушных судов.
Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января, опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству РФ в целях наращивания использования в субъектах РФ беспилотных авиационных систем гражданского назначения подготовить совместно с Минобороны России, ФСБ России и высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации и представить предложения по внесению в нормативные правовые акты изменений, направленных на уточнение полномочий органов публичной власти по введению и снятию ограничений на полеты беспилотных воздушных судов в субъектах Российской Федерации, в которых установлен уровень базовой готовности", - говорится в сообщении Кремля.
Срок исполнения - 30 апреля, ответственные - премьер России Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, а также региональные власти.
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Владимир ПутинБеспилотникиРоссияМихаил МишустинАндрей БелоусовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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