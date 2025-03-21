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Путин дал поручение по услугам с использованием данных зондирования Земли - РИА Новости, 21.03.2025
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14:23 21.03.2025 (обновлено: 14:31 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/putin-2006463719.html
Путин дал поручение по услугам с использованием данных зондирования Земли
Путин дал поручение по услугам с использованием данных зондирования Земли - РИА Новости, 21.03.2025
Путин дал поручение по услугам с использованием данных зондирования Земли
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня учесть в профильных национальных проектах меры обеспечения роста услуг, предоставляемых с использованием... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:23:00+03:00
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земля
владимир путин
общество
россия
роскосмос
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня учесть в профильных национальных проектах меры обеспечения роста услуг, предоставляемых с использованием данных зондирования Земли, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года.Отмечается, что кабмину совместно с госкорпорацией "Роскосмос", автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" и при участии заинтересованных организаций в целях координации использования воздушного пространства и околоземного космического пространства, в том числе на международном уровне, обеспечить включение в национальные проекты "Беспилотные авиационные системы", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", национальный проект по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года и дополнительное финансирование мероприятий, направленных на "обеспечение роста рынка услуг, предоставляемых с использованием данных дистанционного зондирования Земли".
https://ria.ru/20250321/natsproekt-2006466883.html
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земля, владимир путин, общество, россия, роскосмос
Земля, Владимир Путин, Общество, Россия, Роскосмос
Путин дал поручение по услугам с использованием данных зондирования Земли

Путин поручил обеспечить рост услуг с использованием данных зондирования Земли

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня учесть в профильных национальных проектах меры обеспечения роста услуг, предоставляемых с использованием данных зондирования Земли, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года.
Отмечается, что кабмину совместно с госкорпорацией "Роскосмос", автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" и при участии заинтересованных организаций в целях координации использования воздушного пространства и околоземного космического пространства, в том числе на международном уровне, обеспечить включение в национальные проекты "Беспилотные авиационные системы", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", национальный проект по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года и дополнительное финансирование мероприятий, направленных на "обеспечение роста рынка услуг, предоставляемых с использованием данных дистанционного зондирования Земли".
Производство беспилотных авиационных систем - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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Вчера, 14:30
 
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