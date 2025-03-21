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Путин поручил определить показатели для лидерства в беспилотной авиации - РИА Новости, 21.03.2025
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14:18 21.03.2025 (обновлено: 14:43 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/putin-2006461319.html
Путин поручил определить показатели для лидерства в беспилотной авиации
Путин поручил определить показатели для лидерства в беспилотной авиации - РИА Новости, 21.03.2025
Путин поручил определить показатели для лидерства в беспилотной авиации
Президент России Владимир Путин поручил кабмину определить целевые показатели для достижения технологического лидерства в беспилотной авиации и доложить о... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:18:00+03:00
2025-03-21T14:43:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
михаил мишустин
беспилотники
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину определить целевые показатели для достижения технологического лидерства в беспилотной авиации и доложить о проделанной работе до 1 июня.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения к 2030 году технологического лидерства в ней, определив целевые показатели, характеризующие такое лидерство, и предусмотрев финансирование соответствующих мероприятий", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня, далее - один раз в полгода, ответственный - премьер России Михаил Мишустин.
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владимир путин, экономика, россия, михаил мишустин, беспилотники
Владимир Путин, Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Беспилотники
Путин поручил определить показатели для лидерства в беспилотной авиации

Правительство определит цели для достижения техлидерства в беспилотной авиации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину определить целевые показатели для достижения технологического лидерства в беспилотной авиации и доложить о проделанной работе до 1 июня.
Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января, опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения к 2030 году технологического лидерства в ней, определив целевые показатели, характеризующие такое лидерство, и предусмотрев финансирование соответствующих мероприятий", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня, далее - один раз в полгода, ответственный - премьер России Михаил Мишустин.
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Владимир ПутинЭкономикаРоссияМихаил МишустинБеспилотники
 
 
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