https://ria.ru/20250321/putin-2006461319.html
Путин поручил определить показатели для лидерства в беспилотной авиации
Путин поручил определить показатели для лидерства в беспилотной авиации - РИА Новости, 21.03.2025
Путин поручил определить показатели для лидерства в беспилотной авиации
Президент России Владимир Путин поручил кабмину определить целевые показатели для достижения технологического лидерства в беспилотной авиации и доложить о... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:18:00+03:00
2025-03-21T14:18:00+03:00
2025-03-21T14:43:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
михаил мишустин
беспилотники
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину определить целевые показатели для достижения технологического лидерства в беспилотной авиации и доложить о проделанной работе до 1 июня.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения к 2030 году технологического лидерства в ней, определив целевые показатели, характеризующие такое лидерство, и предусмотрев финансирование соответствующих мероприятий", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня, далее - один раз в полгода, ответственный - премьер России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006465693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, михаил мишустин, беспилотники
Владимир Путин, Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Беспилотники
Путин поручил определить показатели для лидерства в беспилотной авиации
Правительство определит цели для достижения техлидерства в беспилотной авиации