https://ria.ru/20250321/putin-2006460650.html

Путин поручил улучшить качество подготовки специалистов беспилотной авиации

Путин поручил улучшить качество подготовки специалистов беспилотной авиации - РИА Новости, 21.03.2025

Путин поручил улучшить качество подготовки специалистов беспилотной авиации

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ принять дополнительные меры для повышения качества подготовки специалистов беспилотной авиации. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:17:00+03:00

2025-03-21T14:17:00+03:00

2025-03-21T14:37:00+03:00

владимир путин

россия

технологии

безопасность

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ принять дополнительные меры для повышения качества подготовки специалистов беспилотной авиации.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ... и) при участии автономной некоммерческой организации "Платформа Национальной технологической инициативы": обеспечить реализацию дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации, исходя из сценариев применения беспилотных авиационных систем; с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий, направленных на увеличение экспорта беспилотных авиационных систем и услуг, предоставляемых с их применением, определив объем и источники финансирования таких мероприятий, и обеспечить реализацию этого плана", - говорится в перечне.Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, далее - один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006468671.html

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владимир путин, россия, технологии, безопасность